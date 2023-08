Cidade de Minas registra maior volume de chuvas do Brasil nas últimas 24h

Foi medido pelo Instituto uma precipitação de 34,4 mm na cidade. Sendo que o município mineiro teve o dobro de precipitação em relação ao segundo colocado no ranking de maior volume de chuvas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O município de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, registrou o maior volume de chuvas do Brasil nas últimas 24h. O dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 08h da manhã desta terça-feira (22/8).