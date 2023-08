Chuva e temperaturas mais baixas continuam em BH; confira previsão do tempo

432

Previsão é que o dia seja de céu nublado com possibilidade de chuva e queda de temperatura (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) Depois da onda de calor que registrou ao menos dois dias de recorde de temperaturas máximas, o frio voltou a Belo Horizonte neste domingo (27/8). A temperatura mínima durante a madrugada foi de 13,°C, na Região Oeste, com sensação térmica de -3,4°C.

Parque Serra Verde, em BH: chuva evita novo incêndio de grandes proporções

A previsão é que o dia seja de céu nublado com possibilidade de chuva e queda de temperatura. A umidade relativa do ar deverá chegar a 60%, durante a tarde. Os termômetros devem ficar entre 13°C e 22°C.





Minas Gerais

Além de BH, outros 498 municípios mineiros estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há baixo risco de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Com isso, os moradores de cidades das regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Grande BH, Vale do Mucuri e Jequitinhonha deverão ser afetados pelas chuvas intensas, de até 50 mm/dia.

Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

