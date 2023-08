Vídeo: jovem de 22 anos é morto a tiros na Pampulha em briga generalizada

432

Uma briga generalizada terminou com um jovem de 22 anos morto a tiros na madrugada deste sábado (26/8) na avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima, conforme registro da Polícia Militar, estava acompanhada de dois amigos em um evento conhecido popularmente como “Rolezinho da Guarapari”, quando foi surpreendida pelos disparos. O suspeito do homicídio fugiu e não havia sido localizado até o fechamento desta publicação.

Vítima foi assassinada a tiros na madrugada deste sábado (26/8) na avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia (foto: Redes sociais/Reprodução) Cerca de 200 pessoas participavam do evento, segundo estimativa da polícia. Uma das testemunhas, que acompanhava a vítima, disse que uma briga generalizada começou de repente entre diversos indivíduos que eles não conheciam. Em dado momento, um homem, aparentando ter cerca de 24 anos, sacou uma pistola e efetuou três disparos para o alto. Depois, segundo conta, o suspeito realizou “outros três ou dois disparos em direção à vítima” e saiu correndo.

O outro rapaz, que também estava com a vítima, confirmou a versão do amigo. Ambos alegam não saber o que poderia ter motivado o assassinato. As duas testemunhas não têm registros de passagem pela polícia. A PM explica ainda na ocorrência que o jovem assassinado “não possuía antecedentes criminais relevantes”.

Quatro estojos com munições de calibre 9mm foram apreendidos pela Polícia Militar. No local, há sistema de monitoramento de câmeras, o que pode ajudar a desvendar o crime, narra a PM na ocorrência.