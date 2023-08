Chuva causa estragos em diversas cidades mineiras, depois de longa seca

432





A chuva não deu trégua ao longo deste sábado (26/8) e início de domingo (27/8) em Minas Gerais. O corpo de bombeiros foi acionado para atender ocorrências causadas pelo estrago dos temporais na Zona da Mata e Região Central do estado.

Em Jeceaba, a XXV Festa do Peão Boiadeiro teve que ser cancelada por causa dos estragos causados por uma tempestade que atingiu o município na tarde deste sábado. A estrutura do festival, que aconteceria ao longo do fim de semana, foi “significativamente” afetada.









“A segurança e o bem-estar da nossa comunidade e visitantes sempre são prioridades máximas. Diante dos danos causados, concluímos que não é prudente prosseguir com o evento. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Foi necessária a conclusão dos laudos técnicos para informar com precisão o cancelamento do evento”, informou a administração municipal.

Depois de longa seca e calor extremo, fortes chuvas causaram estragos em cidades mineiras (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Queda de árvore

Já em Ponte Nova, na Zona da Mata, os militares atenderam a dois casos de queda de árvores e um desmoronamento de muro de arrimo. Uma das árvores caiu na MG-262, sentido Ouro Preto, próximo ao Anel Rodoviário. Já a segunda, na Rua Francisco Abrantes Fortuna, no Bairro Santo Antônio.





“Além da queda de árvores, também ocorreu a queda de um muro de arrimo sobre outro muro vizinho. O telhado de uma residência também foi atingido. Sem vítimas”, detalhou o Corpo de Bombeiros.





Na Região Central de Minas, em São José da Lapa, moradores do Bairro Dom Pedro I ficaram 'ilhados' quando uma árvore de grande porte caiu e obstruiu a Rua Jaime Camargos. Conforme os bombeiros, a ocorrência causou transtornos devido ao tráfego impedido.