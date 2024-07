Um homem em surto invadiu um apartamento e matou uma idosa, de 88 anos, com cortador de unhas na noite dessa quarta-feira (17) em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a guarnição foi chamada para atender a uma ocorrência de autoextermínio em um prédio, no Bairro Parque das Águas. No local, os militares se deparam com o corpo de um homem, de 28 anos, caído na garagem do imóvel e sem roupas.

No mesmo prédio, uma mulher gritava desesperada por socorro, mas a porta do apartamento estava trancada. Os policiais arrombaram a entrada do imóvel e, além da senhora que gritava, identificada como Sônia Ferreira, de 53 anos, também encontraram uma idosa, de 83 anos, portadora de Alzheimer e uma terceira mulher, acamada, com o rosto desfigurado e, aparentemente, já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram chamados e constaram a morte da idosa ferida.



Momentos de terror

Em relato, Sônia Ferreira contou que o autor do crime estava na garagem do prédio, aparentemente sob efeitos de drogas, pois estava muito exaltado, gritando, dando socos no vidro e abrindo o registro de água do prédio. Ainda segundo ela, devido ao barulho, a idosa com Alzheimer gritou para que o homem parasse de bater no vidro. Ele ouviu e subiu correndo até o apartamento delas, que ficava com a porta aberta para o gato da residência entrar.

O homem, que aparentava estar em surto, aproveitou a brecha e conseguiu acessar o apartamento. Sônia puxou a idosa com Alzheimer e se trancou em um dos quartos, mas a outra idosa acamada ficou exposta ao criminoso.

Sônia também relatou aos militares que ouvia o autor se debatendo e dando fortes gritos no apartamento dela. Em desespero, ela foi para varanda do quarto e começou a gritar por socorro. Vizinhos atenderam ao seu chamado e a tranquilizaram para sair do apartamento, uma vez que o suspeito não estava mais no imóvel.

Quando ela saiu do quarto, a idosa com alzheimer que estava com ela trancou a porta da sala e não quis falar onde estava a chave. As duas só conseguiram sair do apartamento depois que os militares arrombaram a entrada do imóvel.

Em choque, Sônia não percebeu que a outra idosa estava morta e só soube do crime quando os militares a informaram.

Morte do suspeito



Depois de acudir as moradoras do imóvel invadido, os policias foram até o apartamento do suspeito. Lá encontraram a porta da sala arrombada, provavelmente pelo próprio dono da residência.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o corpo do homem suspeito de matar a idosa, que estava estirado na garagem do prédio, tinha uma lesão grave na face, além de fraturas nas duas pernas. Segundo os peritos, após matar a idosa, o homem que estaria em surto se lavou, entrou no quarto e se jogou da varanda. Ele bateu contra o muro e caiu no chão da garagem.

No quarto dele foi localizado um cortador de unhas sujo de sangue, provavelmente usado no homicídio. Os corpos foram recolhidos e levados para funerária da cidade.

