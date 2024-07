Sede do Fórum de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais





Um homem de 48 anos foi detido pela Polícia Militar ao se passar por um Policial Federal para entrar no Fórum de Pouso Alegre, no sul de Minas. Ele responderá por falsa identidade e já tem passagem pela polícia em São Paulo, também por uso de documento falso.





Segundo o Boletim de Ocorrências, o homem teria chegado ao prédio do Fórum, no Bairro Santa Rita, com uma arma. Ele se apresentou como policial aposentado da Polícia Federal. Os funcionários solicitaram a funcional (cartão de identificação com chip) para averiguação, mas o homem se negou a entregar.









Um coordenador do fórum foi chamado e autorizou a entrada do homem, informando apenas que em uma próxima vez ele teria que apresentar a documentação correta. O homem apresentou um outro documento impresso com foto, QR Code e dados pessoais, com logomarca do sistema Gov.com.



Um dos funcionários, porém, entrou em contato com um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contando o caso. O PRF negou que o homem fosse um policial federal e compartilhou o caso em um grupo que envolve o 20º BPM e a 223ª CIA. Foi aí que os policiais descobriram que o homem era segurança em um supermercado de Pouso Alegre e tinha passagens pela polícia.

Como o homem já tinha deixado o fórum, uma viatura foi enviada ao supermercado onde ele trabalha. O homem foi abordado na porta e afirmou que realmente tinha se apresentado aos vigilantes como policial federal aposentado e que foi ao local buscar uma certidão negativa.





Sobre o documento apresentado, o segurança informou ser um print do site gov.com com seus dados. A arma usada por ele é uma Airgun (arma de pressão), de acordo com a PM, porém estava contrariando a legislação vigente. O homem assinou o termo, se comprometendo a se apresentar em audiência, e foi liberado.