Motoristas que circulam pela rodovia Fernão Dias no trecho entre as cidades de Camanducaia e Cambuí, no Sul de Minas, devem redobrar a atenção devido a uma interdição parcial que irá durar 60 dias.





A concessionária Arteris Fernão Dias que administra o trecho mineiro da BR-381, informou que a interdição parcial da rodovia com começou nessa quinta-feira (15/8) para nova fase nas obras de recuperação de sinistro em sistema de drenagem na região.

A interdição desta segunda fase começou na faixa da esquerda da pista, no sentido Belo Horizonte. O prazo para liberação desta via é de dois meses.





A pista em direção a São Paulo também terá interdições. Nesse sentido as obras na faixa da direita devem terminar até a próxima terça-feira (20/8), quando haverá uma inversão no bloqueio e será a vez de interditar a faixa da esquerda.





A Arteris alerta ainda que o trecho em obras terá movimentação de maquinário e, por isso, é essencial que os motoristas respeitem os limites de velocidade da rodovia.