O tão aguardado Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o Enem dos Concursos, será realizado neste domingo (18/8) em todo o Brasil. Com mais de 2,1 milhões de candidatos, este será o maior processo seletivo para o serviço público da história.





Serão 6.640 vagas disponíveis para nível superior e médio, com salários que podem chegar a R$ 23 mil. Mais de 169 mil mineiros, em 26 municípios, se inscreveram para o concurso, sendo 61.555 somente na capital.

Conforme previsto no edital, a abertura dos portões está marcada para as 7h30 no turno da manhã e para as 13h no turno da tarde, horário de Brasília. Já o fechamento dos portões está marcado para as 8h30 e para as 14h, respectivamente.





O que levar?





Ao chegar no local da prova, é necessário apresentar documento válido com foto. Caso não tenha o original em mãos, é possível apresentar formas digitais de verificação de identidade – por exemplo a CNH Digital –, que deverão ser acessados diretamente na entrada da sala de aplicação. É importante que o candidato tenha o aplicativo baixado no celular, porque não serão aceitas fotografias ou prints do documento.





O cartão de confirmação do candidato contém informações como o número de inscrição, local de aplicação de prova, a data e a hora prova do concurso. Embora não seja obrigatório, o Ministério da Gestão e Inovação recomenda que candidatos levem o cartão de confirmação na prova.

No dia aplicação da prova terá coleta de digitais e exame grafológico, a fim de evitar fraudes. Segundo o Ministério da Gestão, as medidas foram recomendadas pela Polícia Federal. O objetivo é garantir que o candidato que estiver prestando a prova seja a mesma pessoa que irá tomar posse do cargo, caso seja aprovado.





Será entregue uma folha a cada período para que os candidatos anotem suas respostas e poderão levá-las para conferir com o gabarito, posteriormente. A folha da manhã não poderá ser levada para dentro da sala no período da tarde. Elas devem ser guardadas no envelope fornecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais, como celulares e chaves.

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas, em ambos os turnos, é de duas horas. Só poderão levar as folhas com as respostas anotadas os candidatos que aguardarem para sair da sala nos últimos 30 minutos de prova.





Atenção:





Não será permitido o uso de qualquer relógio, óculos escuros, chapéus, bonés, gorros ou protetores auriculares;

Alimentos devem estar lacrados, e garrafas de água precisam ser transparentes;

Use roupas e sapatos confortáveis -cheque, por exemplo, a temperatura no dia da prova e se previna caso a sala de aplicação não tenha ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado.

Conforme o edital, o candidato ou candidata será eliminado se for constatado uso de qualquer aparelho eletrônico (ou outro meio de consulta) durante o período da prova

Os candidatos também serão eliminados, se forem surpreendidos, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato





Como chegar aos locais das provas em BH

Para atender os candidatos que vão utilizar transporte público para se deslocar até os locais das provas, algumas operações especiais de trânsito e transporte serão realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Cerca de 1,4 mil viagens serão acrescentadas às linhas que atendem às regiões de locais de prova. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, BPTran e Guarda Municipal vão monitorar o trânsito ao longo do dia. Confira com antecedência as linhas e o quadro de horário do local de prova no Portal da PBH.





Ruas próximas aos locais de prova poderão ter impedimento de estacionamento. Os bloqueios passam a valer a partir das 16h do sábado (17/8).





A PBH alerta aos candidatos que vão realizar as provas na região da Pampulha e nas proximidades do Mineirão que fiquem atentos às interdições de vias para a realização do evento BH Stock Festival. Uso de aplicativos como Google Maps e Waze podem ajudar a escolher rotas alternativas.





O Metrô BH anunciou nesta sexta-feira (16/8) que os candidatos do CPNU terão condições especiais devido à antecipação da entrega das obras de revitalização. Com isso, de 6h30 às 8h30, no domingo (18/08) o intervalo entre as viagens será de 10 minutos. Nos demais horários, o intervalo entre os trens será de 15 minutos, durante todo o dia.





Cronograma





A divulgação dos cadernos de provas, será feita às 20h do mesmo dia da prova. Na terça-feira (20/8), será feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas e em 10 de setembro será disponibilizada a imagem do cartão-resposta.

Em 8 de outubro haverá a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva, assim como a convocação para o envio de títulos. A divulgação dos resultados finais está prevista para 21 de novembro de 2024.





O cronograma completo pode ser acessado no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos por este link.