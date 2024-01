Foi publicado o edital do Concurso Unificado com 6,6 mil vagas

O governo federal publicou nessa quarta-feira (10/1) os editais do processo seletivo do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de ‘Enem dos Concursos’. Com mais de 6 mil vagas disponíveis para nível superior e médio, os salários podem chegar a R$ 23 mil. As áreas foram divididas por blocos temáticos, e Minas Gerais conta com oportunidades em todos os oitos editais.

O Estado de Minas fez um levantamento das áreas, das vagas, dos cargos e dos salários que abrangem o estado mineiro (confira a lista de vagas por área e cidade abaixo). As inscrições para o processo seletivo serão abertas no dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro, com a aplicação das provas em 5 de maio.



Ao todo, serão convocados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. As inscrições custam R$ 60 para o nível médio e R$ 90 para o superior. O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Os resultados preliminares devem ser divulgados no dia 3 de junho. O resultado final será divulgado em 30 de julho. As convocações para posse e cursos de formação, para os órgãos que exigem, estão previstas para ocorrer no dia 5 de agosto.

Bloco temático 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Vagas no Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (B1-04-H) - Belo Horizonte / MG

Especialidade: Geoprocessamento

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Engenharia cartográfica ou engenharia de agrimensura ou engenharia ambiental ou geografia ou engenharia florestal ou engenharia agrônoma ou engenharia de recursos hídricos ou ciência ambiental ou arquitetura e urbanismo

Carga horária: 40h semanais.

Salário inicial: R$ 8.453,00

Cargo: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas(B1-04-I) - Belo Horizonte / MG

Especialidade: Gestão em pesquisa

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer área do conhecimento

Carga horária: 40h semanais.

Salário inicial: R$ 8.453,00

Vagas no Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Cargo: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (B1-05-A) - Belo Horizonte / MG

Especialidade: Engenharia Civil

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional da categoria.

Carga horária: 40h semanais.

Salário inicial: R$ 5.212,29

Cargo: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Engenheiro Agrimensor e Engenheiro Cartógrafo) (B1-05-B) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Engenharia de Agrimensura e Engenharia Cartográfica

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Engenharia de Agrimensura ou Cartográfica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional da categoria

Carga horária: 40h semanais.

Salário inicial: R$ 5.212,29

Vagas no Ministério Da Ciência, Tecnologia E Inovação (MCTI)

Cargo: Analista em Ciência e Tecnologia (B1-07-D) - Itajubá/MG (Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA)

Especialidade: Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)

Formação exigida: Graduação em qualquer área do conhecimento

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 6.662,68

Vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo: Arquiteto (B1-08-D) - Os candidatos selecionados poderão ser alocados em uma capital de um estado brasileiro, sendo dada preferência para os candidatos provenientes do respectivo estado.

Especialidade: Arquitetura

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe.

Carga horária: 40h semanais.

Salário inicial: R$ 6.804,55

Cargo: Engenheiro (B1-08-E) - Os candidatos selecionados poderão ser alocados em uma capital de um estado brasileiro, sendo dada preferência para os candidatos provenientes do respectivo estado.

Especialidade: Engenharia

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe.

Carga horária: 40h semanais.

Salário inicial: R$ 6.804,55

Bloco temático 2: Tecnologia, Dados e Informação

Vagas no Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (B2-03-B) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Infraestrutura e Suporte de Tecnologia da Informação

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em ciência da computação, engenharia da computação ou informática.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 8.453,00

Bloco temático 3: Ambiental, Agrário e Biológicas

Vagas no Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Cargo: Engenheiro Agrônomo (B3-03-B) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Engenharia Agronômica

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Engenharia Agronômica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional da categoria.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 6.804,55

Vagas no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

Cargo: Tecnologista (B3-04-F) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Meteorologia ou Ciências Atmosféricas

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Meteorologia ou Ciência Atmosféricas com registro em conselho de classe.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 6.662,68

Bloco temático 4: Trabalho e Saúde do Servidor

Vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo: Médico (B4-03-C) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Medicina

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Carga horária: 20h semanais

Salário inicial: R$ 4.407,90

Bloco temático 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Vagas no Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Cargo: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (B5-04-A) - Belo

Horizonte/MG

Especialidade: Antropologia

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia ou graduação concluída em qualquer formação acompanhada de mestrado e/ou doutorado em Antropologia.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 5.212,29

Bloco temático 6: Setores Econômicos e Regulação



Vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo: Economista (B6-09-A) - Os candidatos selecionados poderão ser alocados nas capitais de todos os estados, conforme as vagas a serem abertas. Será dada prioridade para os candidatos provenientes das respectivas cidades

Especialidade: Economia

Formação exigida: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 6.804,55

Bloco temático 7: Gestão Governamental e Administração Pública

Vagas no Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (B7-03-G) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Comunicação social

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em comunicação social com habilitação em jornalismo

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 8.453,00



Cargo: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (B7-03-I) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Planejamento e gestão técnica, Planejamento e gestão administrativa

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer área do conhecimento

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 8.453,00

Vagas no Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Cargo: Analista Administrativo (B7-04-C) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Qualquer área de conhecimento

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 5.212,29

Cargo: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (B7-04-D) - Belo Horizonte/MG

Especialidade: Qualquer área de Conhecimento

Formação exigida: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 5.212,29

Vagas no Ministério Da Ciência, Tecnologia E Inovação (MCTI)

Cargo: Analista em Ciência e Tecnologia (B7-07-E) - Itajubá/MG ( Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA)

Especialidade: Qualquer área de formação

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 6.662,68

Vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo: Analista Técnico-Administrativo (B7-09-A) - Os candidatos selecionados poderão ser alocados nas capitais de todos os estados, conforme as vagas a

serem abertas.

Especialidade: Qualquer área do Conhecimento

Formação exigida: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 5.488,70

Bloco temático 8: Nível Intermediário

Vagas no Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (B8-02-D) - Região Sudeste

Especialidade: Nível médio

Formação exigida: Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em nível médio

Carga horária: 40h semanais

Salário inicial: R$ 4.008,24