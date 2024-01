O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou detalhes do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “ENEM dos concursos”, nesta quarta-feira (10/1). As inscrições para o processo seletivo serão abertas no dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro, com a aplicação das provas em 5 de maio.

Ao todo, serão convocados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. As inscrições custam R$ 60 para o nível médio e R$ 90 para o superior. Segundo a ministra Esther Dweck, a expectativa é que o concurso receba um número de inscrições semelhantes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O CPNU também prevê isenção para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadUníco), doadores de medula óssea, bolsistas do Prouni e estudantes financiados pelo Fies. Dweck reforça que os valores das inscrições foram determinados pensando na quantidade de pessoas que o benefício de isenção pode alcançar. “São valores razoáveis para garantir uma maior cobertura e capacidade de participação para quem quer ser servidor público”, disse.

O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Os resultados preliminares devem ser divulgados no dia 3 de junho. O resultado final será divulgado em 30 de julho. As convocações para posse e cursos de formação, para os órgãos que exigem, estão previstas para ocorrer no dia 5 de agosto.

Veja a divisão de vagas por bloco temático

Infraestrutura, exatas e engenharias - 727

Tecnologia, dados e informação - 597

Ambiental, agrário e biológicas - 530

Trabalho e saúde do servidor - 971

Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos - 1.016

Setores econômicos e regulação - 359

Gestão governamental e adm pública - 1.748

Nível intermediário - 692

O concurso possui reserva de vagas: 5% para pessoas com deficiência; 20% para pessoas negras; 30% para indígenas nas vagas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI). Só será possível realizar inscrições para cargos de um bloco temático.