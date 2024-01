A mensalidade do curso de Medicina está 8% mais cara na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É o que afirma o site de pesquisa Mercado Mineiro, que realizou entre 2 a 5 de janeiro de 2024, um levantamento de preços das mensalidades das faculdades particulares para o primeiro período do primeiro semestre de 2024.



Ao todo, foram consultadas os preços de 21 faculdades dos cursos de Administração (Noite), Direito (Noite), Engenharia Civil, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Jornalismo, Arquitetura, Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia e Medicina.

Comparando os preços médios das mensalidades atuais, com os do primeiro semestre de 2023, o resultado aponta que o curso de Administração noturno, que custava em média R$ 1.528,80, caiu para R$ 1.463,60, uma queda de 4,26%. O curso de Enfermagem também caiu, indo de R$ 1.522,67 para R$ 1.473,61, redução de 3,22%.



As quedas pararam por aí, e todos os outros cursos avaliados tiveram aumento, caso este de Medicina, que entre os cursos foi o que mais subiu, indo de R$ 10.116,44 para R$ 11.020,26, aumento de 8,93%



Em segundo fica a Fisioterapia, que subiu 5,91%, sendo que o preço médio em 2023 era de R$ 1.517,71 e passou neste ano para R$ 1.607,42. O curso de Nutrição subiu de R$ 1.545,99 para R$ 1.629,97, um aumento de 5,43%.



O preço médio do curso de Jornalismo subiu de R$ 1.537,99 para R$ 1.580,99, um aumento de 2,80%. Já Odontologia praticamente se manteve estável, na qual, o preço médio que era de R$ 3.120,06 passou para R$ 3,148,35, um ajuste de 0,91%.



Variação



As variações são os menores e maiores preços encontrados entre as instituições de ensino superior. De acordo com os dados levantados, o curso de Administração foi o que apresentou a maior variação de preços na mensalidade, diferença de 760%, sendo o menor preço encontrado de R$ 399 e o maior preço de R$ 3.432. O curso de Direito, indicou uma variação de 500%, nos valores de R$ 499 a R$ 2.997.



O curso de Ciências Contábeis é encontrado nos valores de R$ 399 até R$ 2.264,43, apresentando uma variação de 467%. O curso de Publicidade e Propaganda variou de 228%, sendo que a mensalidade mais barata custa R$ 689 e a mais cara R$ 2.264,43. O curso de Engenharia Civil conta com uma variação de 527% nas mensalidades, com valores que vão de R$ 499 até R$ 3.133.



O curso de Fisioterapia teve uma variação de 323%, com mensalidades de R$ 519 até R$ 2.199. No curso de Odontologia, a mensalidade fica entre R$ 1.670,32 e R$ 4.649,63, o que indica uma variação de 178%. O curso mais caro, Medicina, apontou variação de 30%, com mensalidades entre R$ 9.658 a R$ 12.600.



O curso de Arquitetura apresentou uma variação de 515%, com mensalidades nos valores de R$ 549 a R$ 3.379. O curso de Nutrição tem valores que variam de R$ 1.080,23 a R$ 1.817, variação de 68%. Por fim, o curso de Enfermagem, apresentou uma variação de 343%, com mensalidades nos preços que vão de R$ 499 a R$ 2.214,06.



Preços têm justificativa



Segundo o economista Feliciano Abreu, dono e fundador do Mercado Mineiro, as diferenças podem ser justificadas pela carga horária, metodologia, grade de aulas, infraestrutura e capacidade do corpo docente.



“O aluno deve se informar muito bem sobre a qualidade do ensino, aprovação do mercado sobre os profissionais recém-formados, para que se possa fazer jus ao importante investimento. A comparação de preços é uma informação importante para essa tomada de decisão”, afirma.

A pesquisa completa está no site do Mercado Mineiro.