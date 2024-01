A edição de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerá de 22 a 25 de janeiro, conforme anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) na última sexta-feira (29). Durante esse período, os interessados devem fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Anteriormente, o Sisu contava com duas edições, uma para o primeiro semestre e outra para o segundo, mas, neste ano, haverá apenas uma etapa de inscrição. Porém, as vagas ainda são tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre de 2024, de acordo com os termos de adesão das instituições de ensino superior.

No total, 127 universidades participarão do Sisu 2024, que contará com 264.254 vagas. Dessas, 6.329 são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), distribuídas em 82 cursos de graduação. As vagas da UFMG são para os campi de Belo Horizonte e Montes Claros.



Para o Sisu 2024, a UFMG já irá ofertar os três novos cursos aprovados em outubro do ano passado pelo Conselho Universitário: Engenharia de Materiais, Arqueologia e Ciência de Dados. Dessa maneira, a Universidade passa a contar com 94 cursos de graduação.



De acordo com o pró-reitor de Graduação, Bruno Otávio Soares Teixeira, alguns cursos terão ingresso pela Área Básica de Ingresso (ABI). Além de Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Materiais, Antropologia e Arqueologia, o edital de 2024 destacará ABIs para Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática e Química.



No último ano, a UFMG teve 72.832 inscritos e 93.381 inscrições no Sisu, com 55,8% para reserva de vagas e 44,2% para ampla concorrência. Medicina liderou com 17.525 inscritos, seguido por Psicologia diurno (5.614), Direito diurno (4.289), Direito noturno (3.983) e Medicina Veterinária (3.861).



Requisitos do Sisu 2024



Para participar do processo seletivo do Sisu 2024, o candidato deve ter participado da edição de 2023 do Enem e não ter zerado a prova de redação. Além disso, o estudante não pode ter participado do Enem 2023 como “treineiro”, ou seja, o candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação.



Inscrição por cotas de renda



Estudantes que ingressarão por reserva de vaga baseada em renda deverão providenciar documentos ou inscrição no CADÚnico antes do Sisu 2024. A renda per capita máxima para a cota foi reduzida de 1,5 para 1 salário mínimo. A lista de documentos permanece a mesma do edital do processo de seleção de 2023, e os candidatos que já estão no CADÚnico precisam apresentar apenas extrato ou folha resumo com a renda per capita.