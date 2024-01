Saiu a data para as inscrições do Sisu 2024

Saiu a data para as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital com as informações no Diário Oficial da União, e as inscrições acontecem de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Diferentemente dos anos anteriores, em 2024, o Sisu terá somente uma etapa de inscrição de candidatos às vagas ofertadas pelas instituições participantes. Serão ofertadas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo períodos letivos de 2024, de acordo com os termos de adesão assinados pelas instituições de ensino superior que aderiram à seleção.

Ao todo, 127 universidades participarão do Sisu 2024, com oferta de 264.254 vagas, para os dois semestres. No caso das vagas disponibilizadas no segundo semestre, elas serão preenchidas exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além disso, o candidato não poderá escolher o semestre que irá ingressar, porque isso dependerá da sua classificação no curso pretendido, mas concorrerá às vagas do ano inteiro com uma única inscrição. Por fim, todos os candidatos selecionados no âmbito das vagas disponíveis para a chamada regular deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Para participar do processo seletivo do Sisu 2024, é necessário que o candidato tenha participado da edição de 2023 do Enem e não ter zerado a prova de redação. O estudante também não pode ter participado do Enem 2023 como treineiro – condição em que se enquadra o candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação.