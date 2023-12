Aplicadores do Enem 2023 reclamam de atraso no pagamento

Aplicadores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, em todo Brasil, estão reclamando de atraso no pagamento pelos serviços prestados nos dias 5 e 12 de novembro. O alvo das reclamações é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoções de Eventos (Cebraspe), empresa responsável pela contratação, que está sendo acusado de calote.

Segundo o edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o valor previsto para os pagamentos é de até R$ 384, dependendo da função, o que não foi feito. Uma mulher, que não quis se identificar, aplicou a prova do Enem na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) do Coração Eucarístico, região Noroeste de Belo Horizonte e até a data de hoje, não recebeu o pagamento.

"Uma coordenadora do Enem me disse que os pagamentos iriam começar no 15º dia útil, mas o meu e da minha mãe, que trabalhou como fiscal de banheiro, ainda não foram pagos. Você tira dinheiro do seu próprio bolso, a passagem de ir até o local, a comida, já que você fica lá desde 9h e eles só dão um refrigerante, salgado e um bombom para ficar o dia inteiro. Estamos com esse prejuízo até agora, eu não acho justo, é um absurdo", aponta.

A mulher explica que no ano passado, o pagamento foi realizado por outra empresa e ocorreu no dia certo e em espécie, já a atual contratante só está trazendo dor de cabeça. "Eles nem mandam mensagem direta para gente, tem nossos números mas ficam mandando mensagem para a coordenadora. Não respondem os e-mails, as redes sociais, as reclamações. Eles tem que resolver isso logo, ano que vai ter Enem de novo, eles vão precisar da gente e conheço muitas pessoas que foram no ano passado e não quiseram ir neste ano", afirma.



Lívia Dias Mariano, aplicou a prova na Escola Estadual Pedro II, localizada na Área Hospitalar da capital mineira e ainda não recebeu. "Graças a Deus eu não estava contando com esse dinheiro, mas para quem trabalhou contando receber o valor é bem complicado e chato. Se for a mesma banca ano que vem não pretendo aplicar novamente", diz.

Outras denúncias aconteceram, mas foram relatadas pela internet. Algumas pessoas indignadas foram ao Reclame Aqui nesta quarta-feira (6/12) para compartilhar as insatisfações. “Fui uma das colaboradoras do ENEM de 2023, trabalhei nos dias 5 e 12 e não recebi até hoje. Cadê meu dinheiro Cebraspe?”, ressalta uma usuária.

Outro diz que, no documento, consta o pagamento em até 30 dias após a aplicação, o que não ocorreu. “Eles estão enviando um e-mail informando que consta no documento 30 dias úteis, o que é improcedente, 30 dias úteis é somente em caso seus dados bancários não estejam corretos. O Cebraspe não responde nenhuma reclamação, não atende o telefone e nem da devolutiva dos e-mails”, afirma.

Um homem afirma que se soubesse desse prazo não teria trabalhado. “A coordenadora da minha equipe reiteradamente afirmou que a Cebraspe pagaria os colaboradores em 15 dias úteis após o Enem. Porém, no dia 06/12, fomos informados que o prazo passou a ser de 30 dias úteis. Eu não concordo com este prazo, e se tivesse me sido oferecido na ocasião do recrutamento, teria recusado o trabalho baseado nesta condição”, explana.

Uma aplicadora diz que no ano passado não foi assim. “Trabalhei no Enem 2023 nos dias 5 e 12 de novembro o dia inteiro (das 8:30 às 20:00), em pé e um calor infernal e a empresa até o momento não realizou o pagamento. Nos outros anos em que trabalhei o pagamento era realizado em mãos no segundo dia de prova”, compartilha.

“Trabalhei no Enem 2023 no município de Abaetetuba, no Pará, nos dias 05 e 11/11 e até agora não recebi o pagamento das ajudas de custo no valor de R$ 240, muito descaso e nem sequer uma satisfação é dada para nós. Atenção Ministério da Educação, alguém por favor que possa cobrar nossos direitos? Porque eles (Cebraspe) não atendem, não respondem e-mails”, conta.

Sem resposta

O Ministério da Educação foi procurado pela reportagem, mas até o momento não houve resposta. Já a Cebraspe informa que todos aqueles que atuaram no Enem 2023 receberão os pagamentos acordados em até 30 dias úteis, conforme padrão de contratação deste Centro.

“Por oportuno, informa-se que, mesmo não tendo transcorrido este prazo, aqueles que atuaram nos estados do Acre, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Sergipe já receberam”, diz.