Seja para vivenciar a experiência e se preparar com mais calma, ou quando é mesmo para valer, em 2023 quase 4 milhões de estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Foram 9.396 locais de prova, distribuídos em 1.750 municípios em todos os estados e no Distrito Federal. Tudo o que alimenta o sonho de ingressar em um curso superior e ter uma profissão, sem precisar despender tanto dinheiro para isso.



Lavínia Souza, de 18 anos, foi a segunda a deixar o local de prova, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS), na tarde deste domingo (12/11). No primeiro dia do Enem, levou 5 horas e 45 minutos para concluir o exame e, agora, bateu o próprio recorde - saiu após duas horas e meia. Ela disse que o nível do teste estava razoável - nem tão fácil, nem tão difícil. E conta que não teve nenhum conteúdo que a surpreendeu, seguindo em grande parte os assuntos para os quais havia estudado e estava preparada.

Lavínia Souza quer ingressar no curso de fisioterapia na UFMG. Ela foi a segunda a deixar a sala de prova na PUC-Minas, em BH Joana Gontijo/EM/D.A Press

Lavínia deseja cursar fisioterapia na UFMG, e essa é a primeira tentativa no Enem. Para ela, seu desempenho foi melhor no domingo anterior (5/11). Ela diz ter mais facilidade em português, mas nem tanto em matemática. "Em matemática, sou um desastre", brinca. A maior dificuldade foi mesmo o calor. "Tinha ventilador, mas mesmo assim a sala estava muito quente. Minha pressão caiu", relata.



Já Gustavo Henrique Santos Oliveira, de 19 anos, quer ingressar em Direito na UFMG. Essa é a segunda vez que faz o Enem - no último ano, não conseguiu a aprovação. "No primeiro dia fui bem, hoje nem tanto. Não sei se vou conseguir. Estou mais ou menos confiante", declara.

Gustavo Henrique Santos Oliveira está inseguro com o resultado da prova desse domingo. Para ele, o anterior foi melhor Joana Gontijo/EM/D.A Press

Stephanie Cristina, de 19, faz o exame pela primeira vez. Mira medicina veterinária na UFMG e considera que a prova do último domingo foi mais fácil. "Consegui chutar mais, hoje nem sabia o que o chutar", diz, descontraída. A estudante conta que se sai melhor em matemática, português e geografia, e não vai muito bem em química e física. "Acho que fui péssima hoje. Porém, não fico frustrada nem decepcionada. Fiz o que eu podia. Se não der, continuo tentando. Mas é um alívio isso tudo terminar."



Stephanie Cristina diz que, ainda que não consiga a aprovação, não se decepciona. "Fiz o que podia" Joana Gontijo/EM/D.A Press

Diretora pedagógica do Determinante, curso pré-vestibular preparatório para o Enem e colégio de Ensino Médio, Camila Ferreira diz que, pensando no exame deste ano, nem sempre é uma prova que entra no que a escola pública vem trabalhando e dá conta de fazer. "Mas, considerando o processo de aprendizagem, foi uma boa prova", pondera.