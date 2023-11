05/11/2023 Crédito: Luis Nova/CB. ENEM 2023. Saída das provas do ENEM no CEUB da Asa Norte.

O segundo dia da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio(Enem) será no domingo (12/11) e o candidato deve estar atento às datas e ações obrigatórias do concurso. O gabarito das provas será divulgado em 24/11 e os resultados devem estar disponíveis em 16/01/2024.

No domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Serão cinco horas de prova, seguindo este cronograma:

Abertura dos portões — 12h

Fechamento dos portões — 13h

Início das provas — 13h30

Saída sem o caderno — 15h30

Saída com o caderno — 18h30

Término das provas — 18h30

Documentos obrigatórios

Serão aceitos documentos de identificação original e com foto. São documentos válidos:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como documentos válidos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

Perdi o documento, e agora?

O participante impossibilitado de apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto nos dias de aplicação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo poderá realizar as provas, desde que:

Apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame; e submeta-se à identificação especial, que compreende a coleta de informações pessoais.

O participante que apresentar a via original do documento oficial de identificação danificado, ilegível, com fisionomia diferente que não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura poderá prestar as provas, desde que se submeta à identificação especial.

Faltei o primeiro dia, posso pedir a reaplicação?

Candidatos que faltaram ao primeiro dia do Enem, podem fazer o segundo dia de prova. No entanto, essa nota servirá apenas como autoavaliação e não poderá ser usada em processos seletivos para ingresso no ensino superior.

Caso o candidato deseje uma nova oportunidade para fazer as provas do primeiro dia, é possível justificar sua ausência. O edital do Enem 2023 estabelece que o candidato tem o direito garantido de solicitar a reaplicação das provas em casos de:

Prejuízo por problemas logísticos, como desastres naturais, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao candidato ou erro de execução de procedimento;

Teste positivo para doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, com período de quarentena durante os dias de aplicação:

Alocação a mais de 30 quilômetros de sua residência.

Outras justificativas podem ser aceitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mas a fundamentação da falta não garante a reaplicação da prova. O Inep avaliará individualmente a possibilidade de deferir a participação do candidato na nova aplicação. São eles:

Assalto ou furto: o candidato precisa apresentar um boletim de ocorrência policial.

Acidente de trânsito: deve ser acompanhado de boletim de ocorrência policial.

Casamento: é necessário apresentar a respectiva certidão de casamento.

Morte na família: o candidato precisa fornecer a certidão de óbito do cônjuge ou familiar próximo.

Maternidade ou paternidade: é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de adoção legível.

Privação de liberdade: deve ser acompanhado de um mandado de prisão ou documento que comprove a » privação de liberdade nos dias da prova.

Emergência médica: o candidato precisa fornecer um atestado médico ou odontológico legível.

Trabalho e deslocamento a trabalho: deve ser acompanhado de uma declaração de atividade profissional.

Intercâmbio acadêmico: é necessário apresentar o documento oficial de admissão pela instituição de ensino.

Para solicitar a reaplicação, é necessário preencher um formulário específico e apresentar o comprovante solicitado na Página do Participante do Enem entre 13 e 17 de novembro, pelo endereço enem.inep.gov.br/participante.

Local de prova

Acesse o seu Cartão de Confirmação na página do participante (enem.inep.gov.br/participante). É necessário informar o CPF e a senha de cadastro da plataforma GOV.BR.

O Cartão de Confirmação de Inscrição contém:

Número de inscrição;

Data, hora e local das provas;

Atendimento especializado (se solicitado);

Opção pelo Enem impresso ou Enem Digital;

Opção de língua estrangeira.

O que levar:

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido, físico ou digital;

Deixe em casa:

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, gorro ou similares;

Caneta ou garrafa de água de material não transparente;

Livros, manuais, impressões, anotações;

Protetor auricular;

Fones de ouvido;

Relógio de qualquer tipo;

Dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e calculadoras (podem ser guardados desligados dentro do envelope porta-objetos);

Chaves com alarmes (podem ser guardadas dentro do envelope porta-objetos)

Transporte público

O Metrô-DF vai estender em uma hora seu funcionamento, neste domingo, operando das 7h às 20h, para embarque e desembarque em todas as estações.



A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) vai reforçar o contingente de carros nas linhas de ônibus que circulam próximas aos 136 locais de aplicação do Enem, principalmente nos horários de início e término das provas.

Sites importantes

Página do candidato: enem.inep.gov.br/participante

Orientações do Inep: https://shre.ink/U44W

Perguntas frequentes sobre o Enem: https://shre.ink/U46H