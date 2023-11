O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio chegou ao fim. Na noite desse domingo (5/11), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez um balanço preliminar da aplicação das provas, que contaram com 3.939.242 inscrições confirmadas, número 13,1% maior do que em 2022.

O Ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palacios, repassaram as informações em uma coletiva de imprensa concedida em Brasília após o término oficial das provas, às 19h.

Segundo Santana, a abstenção dessa edição foi de 28,1% no primeiro dia. O número é semelhante ao de 2022. No estado do Amazonas foi registrado a maior taxa do país, com 44%.

Além disso, 4.293 candidatos foram eliminados por usarem equipamentos eletrônicos, uso de materiais impressos, não seguir orientações dos fiscais ou por saírem do local antes do horário mínimo, duas horas após o início do exame.

A prova é realizada em dois finais de semana, sendo o primeiro domingo com questões de ciências humanas e suas tecnologias, incluindo a redação, que este ano teve como tema: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Acsah Natielle, de 20 anos, fez a prova na unidade da Pontifícia Universidade Católica (PUC) da Praça da Liberdade, Centro-Sul da capital.

Ela conta que foi sua primeira experiência com o Enem, mas ressalta que não teve dificuldades com as 90 perguntas ou com a redação. “Estava fácil e eu achei o tema da redação tranquilo de desenvolver. Não me lembro de nenhuma questão específica. Eu me formei no Ensino Médio durante a pandemia, então esperei para fazer o Enem depois. Acho que o resultado será bom”, disse a candidata que ainda não se decidiu entre os cursos de Farmácia e Psicologia no Ensino Superior.

A úncia ressalva de Acsah Natielle (20) foi em relação ao tempo de provas Túlio Santos/EM/ D.A Press A única ressalva de Natielle está relacionada com o tempo de prova. Neste primeiro dia, devido à redação, os candidatos puderam realizar a prova entre 13h30 e 19h. No próximo domingo (12/11), quando serão aplicadas 90 questões divididas entre ciências da natureza e matemática, o tempo do exame será reduzido em 30 minutos, indo até as 18h30. “Hoje acabei demorando bem mais do que imaginava. Me preocupa ter meia hora a menos na semana que vem, até porque são questões de exatas e vamos precisar de tempo para fazer os cálculos”.

O tema da redação deste ano segue uma tendência de apresentar aos candidatos questões sociais brasileiras. Em ordem decrescente, de 2022 a 2015, os temas das dissertações do Enem fora os seguintes: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil; “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”; “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”; “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”; “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”; “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”; “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”; e “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”.