O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece neste domingo (12/11), das 13h30 às 18h30. São cinco horas de prova distribuídas em 90 questões, 45 de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.



Para os que querem se sair bem no segundo dia, o Estado de Minas entrevistou professores de cursinho preparatório do Enem para orientarem dando as principais dicas que os candidatos devem seguir se quiserem tirar uma nota boa. Confira:



Prova de matemática





O professor de matemática e física do Determinante colégio e pré-vestibular, Renato Pinto Ribeiro, explica que a prova de matemática é extensa e que tem uma importância muito grande para o Enem. “Depois da redação é a segunda prova que tem maior peso. Então, onde o aluno consegue ter a segunda maior nota, é uma prova que exige realmente muita tranquilidade concentração”, afirma.



Em relação às 45 questões, o professor diz que em torno de 30 questões são mais básicas, que cobram matéria mais do ensino fundamental. “É um conteúdo mais leve, mas o Enem torna as questões mais chatas. E o que a gente tem que ter mais atenção é que eles cobram uma parte numérica muito grande de muita conta quebrada com vírgula e com decimal”, diz.



A recomendação do Renato é que o aluno coloque no papel as contas, sem precisar fazer de cabeça, que faça com bastante atenção, cuidado para não errar, além de se atentar às questões que envolvem unidade medida, porque é preciso observar se tem que transformar.



“A prova de matemática não foi feita para ser feita todas questões, dessas 45, o aluno tem que ter confiança de pular as questões que são muito difíceis em torno de seis ou sete questões. Elas não têm um peso tão grande na prova, não são as mais importantes, mas não acertar uma questão básica pesa muito. Então é importante que ele consiga fazer a prova toda”, aponta.



Física

Dicas para a prova de física do Enem 2023 PxHere/Reprodução



Em relação à prova de física, ela está dentro do grupo de Ciências da Natureza, sendo geralmente 15 questões de física, 15 de biologia e 15 de química. “A prova de física é uma prova muito interessante, porque ela realmente cobra bastante conteúdo. O conteúdo da física é bem extenso, mas são apenas 15 questões”, ressalta o professor Renato.



Ele compartilha que existem cinco matérias que são recorrentes no Enem, e o aluno precisa ter um domínio grande destas porque das 15 questões, em torno de oito e dez questões são dessas 5 matérias. “A parte de calorimetria, depois a chamada óptica, ondas, circuito elétrico e que trabalha energia”, fala.



O professor diz que a prova de física se divide em dois tipos de cobrança: uma parte mais teórica, que tem que ser lido com bastante atenção, para interpretar a questão e as fórmulas. “O aluno tem que ter um domínio das fórmulas, e quando a questão for numérica, é importante ele anotar os dados da questão e olhar principalmente unidade medida. Por quê? Porque eles trazem, às vezes, questões com unidades medidas para serem transformadas. Eles gostam muito disso”, termina.



Química

Dicas para a prova de química do Enem 2023 PxHere/Reprodução



O professor de química Gabriel Machado Alves, do Determinante Colégio e Pré-Vestibular, conta o que mais cai em química no Enem. “Levando em conta a análise de questões do Enem dos últimos cinco anos, temos alto índice de questões de eletroquímica, principalmente questões sobre pilhas, oxidação de metais e formas de prevenção de oxidação de metais.



Além do conteúdo de eletroquímica, é altamente indicado que o aluno esteja a par das propriedades físicas dos compostos orgânicos, principalmente na análise de polaridade, solubilidade e também de suas interações intermoleculares”, expõe.



Gabriel diz que o esperado é que, novamente, sejam abordadas questões relativas à separação de misturas, principalmente associadas à estação de tratamento de água. Ademais, se possível, saiba pelo menos o básico de assuntos como: termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, estequiometria, química orgânica, entre outros.



A principal dica do professor seria atentar-se aos conteúdos citados anteriormente sem deixar de lado o restante dos tópicos do Ensino Médio, uma vez que o Enem pode apresentar questões básicas, que são extremamente valiosas para a nota final. “No caso de química fique atento: com base nas últimas edições, é comum que as questões difíceis estejam associadas a cálculos”, relata.



Biologia

Dicas para a prova de biologia do Enem 2023 PxHere/Reprodução



Para a prova de biologia, o professor Matheus Pagy, do Determinante, lista quatro assuntos que são os mais prováveis de cair:



Ecologia: ciclo do nitrogênio e impactos ambientais ligados ao desmatamento e atividade agrária.



Biotecnologia: vacinas de RNA e engenharia genética para produção de transgênicos



Transmissão e prevenção de doenças mais relevantes nos últimos anos: dengue, COVID, gripe, Zika, Chikungunya e febre amarela



Saúde humana: importância das vitaminas, sais minerais e doenças do metabolismo como o Diabetes.



O professor Pagy dá algumas dicas para se sair bem na prova de biologia. “Se tiver imagens ficar bem atento às informações contidas porque sempre ajudam na resolução da questão. Procurar identificar as questões mais diretas, as básicas, porque serão mais valorizadas”, termina.