O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) disse, durante uma sessão na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (8/11), que sua filha, de 17 anos, será punida caso tire uma nota boa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O bolsonarista é um dos parlamentares que manifestou descontentamento com a prova e reclamou sobre questões consideradas "ideológicas" por opositores.

"Eu falei para a minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo, que se ela tiver tirado uma nota boa nisso daqui [Enem], ela vai sofrer punição. Porque uma pessoa que tira nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo, é um avatar ideológico. É uma pessoa que nunca vai alcançar seus reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria. Mas talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na (Comissão da) Educação para defender as abominações que a esquerda defende", declarou o deputado.

Apesar das críticas dos parlamentares da oposição, de acordo com os dados apresentados pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Manuel Palácios, à Câmara dos Deputados, 86% das questões (82 das 95 questões) que estiveram no primeiro dia de prova do ENEM foram elaboradas entre 2019 e 2021, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As outras questões foram desenvolvidas entre 2012 e 2018.