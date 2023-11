Lula visitou a sede do Inep no primeiro dia de aplicação de provas do Enem em 2023

Em visita à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, neste domingo (5/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou um possível fim da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O presidente ressaltou também a participação de idosos no exame. "Hoje li a notícia de que um senhor de 60 anos está inscrito porque ele quer terminar engenharia".

Ele aproveitou o tema de ensino superior para alfinetar críticos em relação à gestão das contas públicas pelo governo. "Quem sabe qualquer dia desses eu me inscrevo para fazer um curso de economia. Porque, todo mundo é muito sabido de economia. Economista é a pessoa mais sabida do mundo. Quando a gente está na oposição, a gente sabe tudo, quando a gente está no governo, a gente desaprende e as coisas não aparecem com muita facilidade", ironizou Lula.

Ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Secom, Paulo Pimenta, Lula destacou, ainda, o programa de renegociação do financiamento do ensino superior, o Fies.

"O fato de termos o Enem em todo território nacional, o fato de termos anunciado na semana passada que as pessoas que estão devendo o Fies, vão poder colocar sua dívida em ordem, vão poder limpar o seu nome, vão poder fazer acordo. É quase uma espécie de Desenrola", pontuou o presidente.

Lula defendeu que o investimento em educação é necessário para dar o que chamou de "salto de qualidade". "É por isso que eu digo sempre. Investir em educação não é gasto".

O presidente se esquivou de responder qualquer questão que não fosse sobre o Enem. "Meta fiscal, você me pergunta segunda feira. Hoje é dia de Enem".