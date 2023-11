Estudantes entrando no Campus da PUC do Coração Eucarístico, em BH, para primeiro dia do Enem em 2023

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". O assunto para dissertação dos candidatos a ingresso em universidades públicas e privadas deste ano foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) neste domingo (5/11), cerca de uma hora após o início da aplicação do primeiro dia de testes em todo o país.

O Enem é dividido em dois dias de provas. Neste domingo, 3,9 milhões de candidatos em todo o país fazem provas de ciências humanas e suas tecnologias; linguagens; além da própria redação. Na semana que vem (12/11), será a vez de ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

O tema da redação deste ano segue uma tendência de apresentar aos candidatos questões sociais brasileiras. Em ordem decrescente, de 2022 a 2015, os temas das dissertações do Enem foram os seguintes: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil; “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”; “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”; “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”; “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”; “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”; “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”; e “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”.



A redação tem o mesmo peso das quatro provas de múltipla escolha aplicadas durante os dois dias de exame. O Enem é a principal porta de entrada em universidades brasileiras por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de poder ser utilizado como elemento classificatório para projetos como o Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os portões dos pontos de aplicação de provas neste domingo foram fechados às 13h, e as provas começaram a ser aplicadas às 13h30. Os participantes podem começar a deixar as salas a partir das 15h30 e têm até as 19h para fazer a redação e responder às 90 questões fechadas. Só em Minas Gerais, quase 360 mil pessoas se inscreveram para o exame, que mobilizará 12.704 salas em 803 locais de prova de 188 cidades mineiras.