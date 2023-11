O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmaram que os problemas de energia elétrica que acometem a cidade de São Paulo desde sexta-feira (3/11), não vão interferir na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



As provas serão aplicadas em 132,456 salas de 1.750 municípios de todo o Brasil neste domingo (5/11). “Os problemas que tínhamos de falta de eletrificação nas escolas de São Paulo foram sanados, em parceria com equipes do Ministério de Minas e Energia, equipes do Ministério da Educação (MEC), do governo do estado de São Paulo”, garantiu o Camilo Santana.

Lula afirmou que o governo estava preocupado com a informação de que algumas escolas poderiam não ter a aplicação do Enem por causa das chuvas. O petista destacou o diálogo do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o chefe do MEC e autoridades locais. “Eles se comprometeram que todas as escolas estariam prontas para fazer o Enem. Prontas com a energia concertada ou com gerador. Liguei para o ministro Silveira, ele estava em São Paulo garantindo que 100% das escolas estariam com os problemas resolvidos”, frisou o presidente.



No entanto, Lula ainda pontuou que caso não seja possível restabelecer o fornecimento de eletricidade em alguns locais, os estudantes terão seu direito garantido na outra prova do Enem.



A Enel, empresa que realiza a distribuição de energia em São Paulo, afirma que o restabelecimento total do fornecimento de energia deverá ocorrer apenas na terça-feira (7/11). Segundo balanço de sábado, 84 escolas possuíam algum problema no fornecimento. Em nota, a pasta de Silveira afirma que atua junto às distribuidoras para regularizar o fornecimento com a “maior brevidade possível” e monitora a situação.