O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou boa sorte aos estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (5/11). Em tom bem humorado, segurando uma jaca no jardim do Palácio do Alvorada, o chefe do Executivo pediu tranquilidade aos estudantes e reforçou a importância de chegar no horário do exame.



“Se cair no exame de vocês amanhã, jaca, olha bem: isso aqui é uma jaca. Tem gente que está comigo que pensava que era uma uva. Eu falei: ‘não, é jaca, é diferente’”, brincou o presidente em vídeo divulgado neste sábado (4/11). Amanhã estudantes do Brasil inteiro se reúnem para a primeira prova do Enem, com questões de linguagens, ciências humanas e redação.



“Eu só queria pedir para vocês o seguinte. Amanhã é um dia muito importante na vida de vocês, muito importante. Vocês precisam, hoje, se preparem, não deixar que nada abale o sistema psicológico de vocês. Não brigue com a mãe, não brigue com o pai, irmã, irmão, primo. Hoje é dia de muita tranquilidade, estudar o que falta estudar, porque amanhã você tem que chegar no horário para fazer o Enem”, disse Lula.



A abertura dos portões dos locais de aplicação do Enem ocorre às 12h. Uma hora depois, às 13h as entradas se fecham e às 13h30 começa a prova. Neste domingo o término da aplicação está previsto para às 19h.



“Depois do Enem, você vai perceber como a sua vida vai começar a mudar. Eu desejo para todos vocês toda a sorte do mundo. Que vocês sejam os melhores, cada um seja o melhor, possa passar e cada um possa ser aprovado. O Brasil precisa muito de gente competente, bem formada, de bons profissionais. Somente a educação é capaz de garantir isso. Um beijo no coração de cada menino, menina, homem, mulher e boa sorte! Que Deus acompanhe vocês nessa prova extraordinária que vai mudar a vida de vocês”, completou o presidente.