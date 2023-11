Tendas e guarda-chuvas pareciam não bastar para enfrentar a sensação térmica que chegou a 33°C antes do início do exame

Entre expectativa e ansiedade, os portões se abriram ao meio-dia deste domingo (12/11) para os mais de 3,9 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. No segundo e último dia de provas, os candidatos fazem testes de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.



Na entrada da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, além do desafio da prova, os candidatos precisaram lidar com o calor. Tendas e guarda-chuvas pareciam não bastar para enfrentar a sensação térmica que chegou a 33°C antes do início do exame.



Antes da abertura dos portões, amigos trocavam ideias, revendo o conteúdo, enquanto pais e mães desejavam sorte aos filhos. Vendedores ofereciam caneta, água, energético, e não faltou gente filmando e tirando selfies para eternizar um momento tão importante.



Letícia Augusta Guedes, de 17 anos, pretende cursar direito na UFMG. Ela já fez o Enem por duas vezes como treineira e diz que a prova deste domingo é pior do que a do primeiro dia. Mesmo assim, a expectativa era boa, e a estudante se mostrou tranquila. "Tenho mais dificuldade em matemática e física e mais facilidade em história. Na redação, acho que fui bem, estava preparada. Agora é para valer".

Johann Dauari, de 17 anos, pediu aos pais para levar água e chocolate, mas a sacola tinha suco, batatinha, doce e outras comidinhas. "Mandaram até o que eu não queria", brinca ele, que deseja ingressar para design gráfico na UFMG ou UEMG.

Ele conta ainda que tem mais dificuldade em geografia e facilidade em matemática e física, essas últimas justamente as matérias da prova de agora e, com isso, está confiante. Sobre a redação, acha que teve um desempenho de mediano para bom. "O tema foi feito para confundir, mas não era complicado", disse o jovem, que tenta o Enem pela primeira vez.



Beatriz Ladeira Guimarães da Cunha, de 24 anos, faz o Enem pela quarta vez. Ela já cursou psicologia e engenharia ambiental, mas não se identificou. Desta vez, a intenção é medicina veterinária na UFMG.

"Geralmente vou melhor em matemática e nem tanto em linguagens, mas fui bem na redação. A dificuldade é mais com interpretação, para escrever é melhor". Ela estava ansiosa. "Não sei se vou 100% bem, mas acho que vou bem".

Samuel Pereira Rezende, de 20 anos, já fez o Enem cinco vezes, sendo três dessas tentativas valendo. Ele sempre tentou odontologia e medicina e, para o primeiro curso, foi aprovado - ingressou no segundo semestre. Agora, a tentativa é pela medicina. Conta que, se conseguir a aprovação, deixará a odontologia pelo novo curso. "Estou com mais medo das provas de matemática e física, e com biologia e química, mais confiante. Não estou tão nervoso assim. Vi que posso ser feliz com a odontologia também ".



Samuel estava na companhia dos amigos Henrique Pereira, de 16 anos, que tenta o Enem como teste pela segunda vez, com a intenção de cursar ciência da computação, e Teresa Ribeiro, que fez 19 anos nesse sábado (11/11), também cursa odontologia e mira a medicina.



A gerente de produção Rose Pires, de 55, estava na expectativa pelo sucesso da filha na prova. Maria Eduarda, de 17, fez o Enem como treineira nos últimos três anos e quer odontologia na UFMG.

"Como nossa renda é baixa, não temos como bancar uma mensalidade de um curso particular de odontologia. Desejei boa sorte, que seja abençoada na prova. A fala até engasga, o coração vai na boca. Estou rezando para que dê tudo certo, para que ela conquiste seu sonho. Se não for dessa vez, continuamos tentando. Uma hora vai", ressalta rosa.



Faltando poucos minutos para fechar o portão, houve correria, com direito a contagem regressiva, candidatos apressados e outros indo atrás de documentos esquecidos.