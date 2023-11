Em parceria com o colégio e pré-vestibular Determinante, o Estado de Minas divulgará o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, na etapa deste domingo (12/11), terá provas de matemática e ciências da natureza (química, biologia e física). Você também poderá conferir aqui a live que será realizada a partir das 19h de amanhã.

Com turmas de Ensino Médio e curso pré-vestibular e preparatório para o Enem, o Determinante tem 10 anos de trabalho em Belo Horizonte e conta com equipe de 25 professores capacitados.

Em 2022, teve entre seus alunos o primeiro lugar-geral em Minas Gerais no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e a expectativa para este ano é positiva.

"Nossos alunos são fortes e muito bem preparados. A expectativa é por excelentes resultados, principalmente para medicina, o curso mais concorrido no vestibular no Brasil", diz o diretor do Determinante, Rafael Ribeiro.