Em parceria com o colégio e pré-vestibular Determinante, o Estado de Minas divulga o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que na etapa inicial teve testes de ciências humanas, redação e linguagens. Você também pode conferir aqui a live que foi realizada no início da noite deste domingo com os comentários das questões.



Enem 2023: Gabarito Extraoficial Prova Amarela Divulgação

Enem 2023: Gabarito Extraoficial Prova Azul Divulgação

Enem 2023: Gabarito Extraoficial Prova Rosa Divulgação

Enem 2023: Gabarito Extraoficial Prova Branca Divulgação

O segundo dia do Enem, em 12 de novembro, tem provas de matemática e natureza (química, biologia e física).