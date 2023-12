As bolsas de estudos são concedidas mediante processo seletivo, obedecendo aos critérios de participação no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), previstos em edital

Um dos principais projetos do Sesc em Minas na área de educação, o Sesc Alfabetização está com inscrições abertas para 2024. Destinado a jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, com renda familiar mensal de até três salários mínimos, o programa disponibiliza 50 vagas em Santa Luzia (turnos da manhã ou da tarde) e 60 em Almenara (turmas noturnas).

As vagas são limitadas e o período para se inscrever termina em 19 de janeiro do ano que vem. O programa visa à alfabetização ao letramento de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar ao longo da vida, oferecendo práticas de alfabetização social voltadas às questões do cotidiano.

Leia: Brasil fica entre os últimos em prova de alfabetização com 65 países



O Sesc Alfabetização é destinado também àqueles que possuem noções de leitura e escrita, mas que pretendem aprimorar seus conhecimentos.

Atividades gratuitas

As atividades do Sesc Alfabetização são gratuitas e os estudantes têm direito a material didático, camisa e kit-lanche diário elaborado por nutricionista. Trabalhadores (e seus dependentes) do comércio de bens, serviços e turismo, beneficiários dos empresários habilitados no Sesc em Minas, possuem prioridade no preenchimento das vagas.

Leia: Quer fazer intercâmbio e de graça? Descubra como

As bolsas de estudos são concedidas mediante processo seletivo, obedecendo aos critérios de participação no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), previstos em edital.

Como se inscrever?

Para participar do Sesc Alfabetização, o candidato ou seu responsável legal deve ir ao Sesc Santa Luzia ou ao Sesc Almenara com a documentação especificada no edital e preencher o formulário de inscrição.

Serviço