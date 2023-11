Se você tem de 15 a 17 anos e quer fazer intercâmbio no próximo ano, pode concorrer a bolsas integrais. Já estão abertas as inscrições para o programa AFS Global STEM Academies, financiado pela BP, que prevê a ida para Estados Unidos, Egito, China e Índia. São 10 vagas e a divulgação dos bolsistas selecionados está prevista para 16 de fevereiro. Os quatro países, além do Brasil, vão receber alunos de 18 nacionalidades entre junho e agosto do próximo ano.

O programa do AFS combina aprendizado digital durante três meses e presencial por quatro semanas. A ideia é que os estudantes enriqueçam seus conhecimentos de sustentabilidade e habilidades STEM (ciências, química, física e matemática) por meio de um currículo interativo e prático, enquanto desenvolvem competências globais críticas. Incluem-se aí resolução de problemas, habilidades analíticas, compreensão intercultural e inovação social. Todo o conteúdo é desenvolvido pelo AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia (EUA).

A parte virtual do programa culmina com projetos de impacto social liderados por alunos e apresentações que oferecem soluções potenciais para desafios do mundo real, com ênfase na sustentabilidade e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, abrangendo os tópicos de mudança climática e transição energética. “Durante 12 semanas, os estudantes vão participar de reuniões ao vivo, quando terão a oportunidade de conhecer todos os intercambistas”, diz Luana Rebouças, consultora de Alianças do AFS.

Experiência imersiva

Depois, os bolsistas viajam para um dos quatro países em uma experiência imersiva de quatro semanas. Eles vão fazer serviços comunitários, visitar operações locais inovadoras e focadas em sustentabilidade para ver em primeira mão como empresas e organizações estão usando as habilidades STEM na prática para enfrentar os desafios da indústria e da sociedade, particularmente em torno do meio ambiente.

No final, os estudantes recebem o Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social, concedido pelo AFS e pelo Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia. O programa reunirá alunos, no próximo ano, da Austrália, Azerbaijão, Brasil, China, Egito, Alemanha, Hungria, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, México, Holanda, Cingapura, África do Sul, Trinidade e Tobago, Reino Unido e EUA.

A consultora de Alianças afirma que a proposta do programa desenvolvido pelo AFS, em parceria com a BP, é dar a oportunidade aos jovens tanto de ir para outro país, quanto levá-los a ter contato com pessoas do mundo todo e ajudá-los a desenvolver os interesses em inovação, nas competências críticas STEM.

Serviço

As inscrições começaram em 15 de novembro e podem ser feitas até 15 de janeiro de 2024 neste link;

A lista 10 dos bolsistas brasileiros selecionados será divulgada no site do AFS em 16 de fevereiro do próximo ano;

O programa é dividido em virtual (3 meses) e presencial (4 semanas) em 4 países (EUA, China, Egito ou China), onde os estudantes participam de serviços comunitários e têm a oportunidade de visitar operações locais inovadoras e focadas em sustentabilidade.

O Brasil vai receber cerca de 30 intercambistas, de 15 de junho a 12 de agosto de 2024.

Os requisitos para a inscrição

Ter nascido entre 1º de setembro de 2006 e 1º de abril de 2009;

Ser brasileiro;

Estar cursando o ensino médio em escola pública ou particular em 2024;

Nunca ter tido uma reprovação;

Nível de inglês intermediário;

Demostrar bom desempenho em STEM: ciências, química, física e matemática (média 7 ou acima);

Ter motivação correta do que o programa oferece: vivência em grupo, oficinas de aprendizagem intercultural e atividades nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática;

Ter autorização e apoio da família;

Ter acesso a computador, smartphone ou outro dispositivo digital, com webcam e microfone integrados, para acessar o conteúdo do programa virtual e participar das sessões de diálogos.

As datas da viagem