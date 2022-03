Estudantes de ensino médio estão muito próximos de se tornar a maioria do público que busca intercâmbios (foto: GreenIntercambio/Reprodução)

O perfil do estudante brasileiro que deseja fazer intercâmbio mudou bastante nos últimos anos. Pesquisa feita pela Business Marketing International (BMI) ouviu mais de 23 mil estudantes e constatou que, agora, os maiores investimentos em carreira são em graduação e pós-graduação internacionais. Além disso, cursos profissionalizantes de longa duração e cursos de idiomas de curta duração estão entre os preferidos dos alunos.

O levantamento percebeu que os estudantes estão procurando cada vez mais cedo um intercâmbio para investimento no futuro. Nos últimos dois anos, os estudantes de ensino superior eram a maioria. Agora, os de ensino médio estão muito próximos de se tornarem a maioria do público.Priscilla Gomes, diretora de eventos da BMI, destaca que agora pais e filhos vão juntos às feiras de intercâmbios. “Os pais sabem da importância de um ensino no exterior, até porque, além de o jovem voltar com mais experiência e com um currículo diferenciado, é extremamente importante que ele tenha uma vivência internacional e um contato com culturas diferentes”, explica.

A pesquisa também apurou que, em dois anos (2018-2020), houve um aumento de 12% no número de mulheres buscando opções de estudos no exterior. “O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e as mulheres sabem que investir em carreira e educação faz com que elas possam se destacar melhor”, diz Priscilla.

'Salão do Estudante' chega a Belo Horizonte

Além de fazer a pesquisa, a BMI organiza o Salão do Estudante, um evento anual que passa por várias cidades brasileiras, e, na segunda-feira (21/3) chega a Belo Horizonte. Instituições de ensino de 13 países (Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido e Rússia) têm presença confimada.

O estudante que quiser comparecer deve se registrar no site e apresentar o comprovante de inscrição no dia do evento.

Os visitantes encontrarão desde cursos de idiomas com duração de 4 semanas até opções de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos em diferentes áreas.



Um dos diferenciais do evento é que o estudante tem a chance de conversar pessoalmente com os representantes das instituições e tirar ali mesmo todas as dúvidas sobre o curso, peculiaridades da cultura do país escolhido como destino, além de questões burocráticas como acesso ao visto e documentação exigida para ingresso em cada universidade.

Mais informações

Belo Horizonte – 21 de março

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Horário: 15h às 19h

*Estagiária sob supervisão