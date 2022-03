Jovens com ensino técnico têm mais chances no mercado de trabalho formal, diz pesquisa inédita (foto: Educa Mais Brasil)

Jovens com educação profissional e técnica têm mais oportunidades de evolução na carreira em relação a quem concluiu apenas o ensino médio, aponta a pesquisa inédita "Inclusão produtiva de jovens com Ensino Médio e Técnico: experiências de quem contrata". O mapeamento foi feito com o objetivo de entender a percepção das empresas no Brasil sobre a contratação de egressos do ensino médio e técnico-profissional.



Conforme a pesquisa, que contatou 800 empresas, 42% das organizações entrevistadas informaram que os jovens com formação técnica permanecem no trabalho e evoluem de cargo, e 61% delas têm algum gestor que entrou na empresa como um jovem com formação técnica em nível médio. No entanto, o estudo mostra que, apesar da perspectiva positiva no mundo do trabalho para os jovens com ensino técnico, a contratação desses profissionais é ainda um desafio para quatro em cada dez empresas.



Como fator que dificulta a contratação, a falta de qualificações técnicas e de experiência é apontada pelas empresas como a principal dificuldade para a contratação desses jovens. Nesse quesito, seis em cada dez empresas dizem que ter feito cursos técnicos é um diferencial para selecionar um jovem funcionário.



Ainda conforme apurou a pesquisa, metade dos jovens com nível médio completo trabalham no comércio ou em serviços de menor valor agregado e o ensino técnico aumenta a inserção de jovens em áreas como de tecnologia. Para chegar aos jovens, 45% das empresas entrevistadas afirmam que preferem as "indicações" e 22% os "sites de vagas".

Série Educação Profissional e Tecnológica



A pesquisa "Inclusão produtiva de jovens com Ensino Médio e Técnico: experiências de quem contrata", divulgada ontem (15), foi desenvolvida pelo Plano CDE a partir da iniciativa de organizações como Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Fundação Arymax. A pesquisa contatou mais de 800 empresas e ouviu gestores de RH de todo o país.



Essa pesquisa faz parte de uma série de três estudos sobre a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com o objetivo de colaborar com a definição de estratégias efetivas para a expansão do ensino técnico no Brasil.



"Um dos principais desafios na inclusão produtiva de jovens é a desconexão entre as formações oferecidas e a necessidade real de empresas que buscam contratar profissionais. Esse estudo traz informações valiosas sobre aspectos aos quais devemos estar atentos na preparação de jovens para o ingresso no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que reforça a importância de valorizarmos o ensino técnico como caminho promissor para solucionar os desafios de exclusão econômica que enfrentamos no Brasil", diz Vivianne Naigeborin, superintendente da Fundação Arymax.