Salão do Estudante em BH: evento tem oportunidades de intercâmbio e cursos

Feira terá uma agenda de seminários que apresenta os diferentes sistemas educacionais do mundo (foto: Salão do Estudante/Divulgação)









Segundo uma pesquisa realizada pela empresa britânica BMI - realizadora do evento - com mais de 120 mil estudantes, a procura dos brasileiros por cursos de graduação e pós-graduação, entre 2019 e 2022, tiveram um crescimento de 14% e 12% respectivamente. A maior alta registrada nos últimos cinco anos.





Fora o país lusitano, representantes de outras 15 nacionalidades marcam presença no Salão do Estudante, incluindo instituições de ensino dos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Noruega, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Finlândia, Holanda, Irlanda, Polônia, Austrália e Malásia.





O evento será realizado no Hotel Mercure Lourdes, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, das 15h às 18h30. Além das exposições com as instituições de ensino internacionais, o Salão do Estudante também conta com uma agenda de seminários para que o estudante conheça e entenda as particularidades dos diferentes sistemas educacionais de cada país.

Cursos e custos

Os expositores da feira vão oferecer, ainda, cursos de Master of Business Administration (MBA), mestrado e doutorado, especialização, idiomas, cursos para executivos e, ainda, cursos de Ensino Médio. As instituições na feira são responsáveis pelas informações de valores para cada curso.

O investimento mínimo para o programa de idiomas no exterior chega a U$ 1.500. Já cursos em universidades públicas na Europa tem um custo mínimo de manutenção em U$ 1.200, por exemplo.





Não há ofertas de bolsas, mas durante o evento as instituições participantes disponibilizam condições especiais aos visitantes da feira, como descontos exclusivos, isenção de taxas de matrícula e até cotação de moedas estrangeiras mais baixa. Serviço

Salão do Estudante 2023 - Belo Horizonte

Hotel Mercure Lourdes, Av. do Contorno, 7315 - Lourdes

Dia 23 de março

15:00 às 18:30

Entrada gratuita

Belo Horizonte recebe, na próxima quinta-feira (23/3), o Salão do Estudante, o maior evento de educação internacional da América Latina, com a representação de mais de 70 instituições de ensino do mundo todo. O evento é uma oportunidade para os estudantes que buscam cursos de graduação e pós-graduação, além de intercâmbio e aprendizado de idiomas.