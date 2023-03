Urgente! Inscrições para o Enem são adiadas; veja o novo calendário

Alunos do Colégio e Pré Determinante aprovados em medicina no Sisu 2023 (foto: Créditos: Arquivo pessoal)



Ontem, dia 15 de março, o Inep divulgou que as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foram adiadas, para os dias de 5 a 16 de junho. Anteriormente, em janeiro, as datas haviam sido marcadas para o mês de maio.





O Inep não deu maiores explicações sobre o motivo da mudança, mas a data anterior seria no mesmo período das inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), previstas de 22 de maio a 02 de junho.





As datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foram mantidas para os dias 05 e 15 de novembro, mas é importante que todos os alunos anotem em suas agendas as datas corretas para não perderem o período de inscrição.





Anote as novas datas de inscrição para o Enem 2023





Inscrições: 5 a 16 de junho

Provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024





Como será o Enem 2023?





O Enem 2023 será nos dias 05 e 15 de novembro. O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado vai ser divulgado em janeiro de 2024 e será usado pelas faculdades e universidades para o ingresso do estudante na graduação.





Como na aplicação de 2022, o exame vai aceitar documentos digitais para a identificação do candidato e o ingresso no local de provas. Assim, você pode apresentar o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o RG digital, mas desde que estejam nos aplicativos oficiais. Prints de tela ou imagens em PDF não serão aceitas.





Enem digital é cancelado





No dia 08 de março, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, informou estava cancelado a aplicação do Enem Digital no concurso de 2023.

Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Manuel Palácios justificou que cada vez menos pessoas se interessavam pela prova digital, já que o exame era nos dois formatos eram iguais, não resultando em nenhuma vantagem para o estudante.





Além do motivo acima, o Enem digital tem o custo de três vezes o valor por aluno em comparação a versão impressa.





Simuladão Enem 2023 Gratuito





No segundo semestre de 2023, o Colégio e Pré-vestibular Determinante irá aplicar o Simuladão Enem 2023 de forma gratuita, na versão impressa e digital.









Simuladão de 2022 (foto: Créditos: Arquivo pessoal)





O Simuladão tem o objetivo de ajudar os estudantes a testarem seus conhecimentos ante da prova. A prova seguirá os mesmos moldes do Enem 2023 e, por isso, será uma oportunidade única para os estudantes calibrarem seus conhecimentos para o exame nacional.





Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante





A instituição é referência em BH e está comemorando em 10 anos da sua fundação em 2023. Sua metodologia é baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno(a) em sua individualidade.





A escola é líder de aprovações nos cursos mais concorridos, como Medicina. No Sisu de 2023 ficou em 1º na UFMG da Minas Gerais entre os pré-vestibulares no curso de medicina, além do 1º lugar em medicina na Ciências Médicas nos anos 2021, 2022 e 2023. A instituição acreditar que em um mercado altamente competitivo estudar em uma Universidade reconhecida pela sua competência e qualidade é de grande importância para o sucesso de seus alunos.