Universidades espanholas se reúnem em feira de BH para dicas de intercâmbio

Estátua de Miguel de Cervantes, romancista e dramaturgo que escreveu Dom Quixote, localizada em Toledo (foto: Pexels) A 5ª Feira Estudar na Espanha reunirá 11 universidades e instituições espanholas em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/10), das 15h às 20h, no Hotel Mercure Belo Horizonte Lourdes. A entrada do evento é franca. Os estudantes, as famílias e o público podem saber mais sobre como ingressar em estudos na Espanha. Para participar basta fazer as inscrições prévias pelo site www.feriaestudiarenespana.com/cadastro





As informações sobre bolsas de estudos, formas de pagamento, possíveis descontos e bolsas completas podem ser obtidas no evento com os representantes das instituições.





Participam do encontro a Universidade Católica de Múrcia, Universidade de Granada, Universidade de Huelva, Universidade de Jaén, Universidade de Vigo, Universidade Europeia do Atlântico, Universidade de Lleida e Universidade Pompeu Fabra, além da presença da Embaixada da Espanha no Brasil, do Instituto Cervantes e do SEPIE.









SERVIÇO





Feira Estudar na Espanha - Belo Horizonte





Data: Quinta-feira, 26 de Outubro de 2023

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Mercure Belo Horizonte Lourdes, Avenida do Contorno, 7315 - Lourdes, Belo Horizonte/MG.

Inscrições gratuitas: www.feriaestudiarenespana.com/cadastro



