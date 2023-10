Entenda a influência das redes sociais na preparação para o Enem

As redes sociais tornaram-se uma parte integral da vida cotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo. Elas desempenham papéis variados, desde a manutenção de conexões sociais até a divulgação de informações e notícias. Na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , as redes sociais também desempenham um papel significativo.