Alto desempenho: Colégio Determinante eleva a performance dos seus alunos

Camila, diretora pedagógica do Determinante com o ex-aluno Iure, aprovado em medicina na UFMG (foto: Divulgação)

A fase do ensino médio é um período marcante para os jovens. Afinal, é neste momento que os alunos decidem qual será o próximo passo de suas vidas e qual caminho irão trilhar. Por isso, é muito importante investir em instituições sérias, que tem como objetivo principal auxiliar esses jovens neste momento tão decisivo da vida.





Colégio e Pré-Vestibular Determinante desempenha um papel fundamental na vida de seus alunos, ao proporcionar uma preparação de alto desempenho, que eleva a performance dos alunos nos vestibulares. Além disso, a escola investe no bem estar e na saúde mental desses estudantes.

Como o Colégio e Pré-Vestibular Determinante potencializa o desempenho de seus alunos

O Enem é conhecido por sua abordagem abrangente, avaliando não apenas o domínio do conteúdo, mas também as habilidades de interpretação, análise e resolução de problemas. Diante da complexidade da prova, é necessária uma preparação de qualidade. É aí que entra a importância de escolher uma instituição de ensino que compreenda a magnitude desse desafio e ofereça recursos adequados para enfrentá-lo.

Camila Ferreira com a ex-aluna Maria Alice, aprovada em Medicina e no evento na Medicina UFMG Raio-x da Aprovação (foto: Divulgação)

Camila Ferreira, professora e sócia do Colégio e Pré-Vestibular Determinante, explica que “a preparação de alto desempenho, tanto do cursinho, quanto do ensino médio, está baseada em dois grandes pilares do Determinante; a excelência acadêmica associada a humanização do processo educacional”.





A partir disso, a instituição desenvolveu o Sistema de Aprendizado Determinante, o SAD, estabelecido em diferentes bases fundamentais, que juntas resultam em uma preparação de alto nível dos alunos.





Confira como funciona a metodologia de ensino do Colégio e Pré Vestibular Determinante abaixo.

Cronograma de aulas

Com turmas reduzidas, as aulas desenvolvidas pelo Determinante permitem que, além do acesso a todo o conteúdo previsto para o ensino médio, os alunos participem de forma ativa em grupos de estudos, com um objetivo em comum de aprender e desenvolver raciocínio e curiosidade sobre diversos assuntos.





Essas aulas contam com professores renomados, altamente qualificados e totalmente envolvidos com a educação e todas as atualizações do setor.

Aulas de estratégias de estudos e provas

Sabemos que a prova do Enem e os vestibulares exigem muita concentração e habilidade dos candidatos. Pensando nisso, o Determinante adotou aulas de estratégias de estudos e provas para preparar ainda mais seus alunos para o dia mais importante de sua vida estudantil.





Assim, os alunos desenvolvem, ao longo do ano, um emocional preparado para esse momento, para que ele não perca a chance de entrar na faculdade por não saber se controlar emocionalmente.

Planos de estudos individuais

Além disso, visando a importância do plano de estudo específico, a escola optou por reduzir a quantidade de retornos à instituição e aumentou o número de aulas pela manhã, o que faz com que os estudantes tenham mais tempo de se dedicar ao estudo personalizado e individual, focado em suas fortalezas e fraquezas.

Realização de simulados

Os simulados são uma parte importante do cronograma escolar, pois é com ele que é possível ter uma visão geral se os alunos estão de fato conseguindo aprender com as aulas.





Também, é com os simulados que os alunos treinam, na prática, as estratégias de provas ensinadas em sala de aula e aprendem como monitorar melhor seu tempo em cada exercício.

Revisão periódica dos conteúdos

O Determinante entende que o aluno necessita revisar o que foi ensinado em sala de aula, para que ele não corra o risco de esquecer o que aprendeu diante de tantas matérias que são abordadas ao longo dos anos. Então, os alunos contam com uma revisão periódica, que acontece de forma quinzenal, e é fundamental para a fixação das matérias.





Além dessa revisão, trimestralmente também há uma semana focada em revisão dos conteúdos abordados anteriormente, retomando tudo aquilo que eles aprenderam.

Foco no bem estar

Indo muito além dos conteúdos focados no Enem e vestibulares, das estratégias para as provas e dos planos de estudo, um grande diferencial do Colégio e Pré Vestibular Determinante é a preocupação com a saúde mental e o bem estar dos seus alunos. Por isso, a instituição também investe em momentos e atividades que cuidam do emocional e da saúde mental dos jovens, certificando que estão bem para enfrentar uma série de provas difíceis que vão decidir a próxima etapa de suas vidas.

Plantão tira-dúvidas

Todos os dias da semana, durante o período da tarde, os alunos do Determinante têm acesso ao Plantão tira-dúvidas, uma iniciativa que visa auxiliar os estudantes em dificuldades pontuais.





Com um grupo de monitores e professores qualificados, o plantão fica por conta dos jovens, para sanar todas as dúvidas e também ajudar na realização de redações.

Estrutura física

A instituição também se preocupa na estrutura física para que os estudantes tenham o ambiente mais propício para um estudo qualificado. Lá, os espaços contam com salas de estudos espaçosas de extrema qualidade, que possuem mesas e cadeiras confortáveis e ventilação agradável. Além de ambientes abertos que permitem uma interação prazerosa entre alunos e colaboradores.





“Quando a escola, professor e aluno tem um foco e objetivo em comum, torna a instituição de alto desempenho. Aqui, no nosso colégio, investimos de diferentes formas, na centralização do aluno e no seu aprendizado individual, conquistado por meio da proximidade entre professores e estudantes, possibilitando aulas interativas e ativas, em que o aprendizado é a base principal”, explica Renato Ribeiro, professor e co-fundador do Determinante.

Prepare-se para o seu futuro com um colégio e pré vestibular de alto desempenho

Alunos aprovados em medicina com os diretores do Colégio e Pré-vestibular Det, Camila e Renato (foto: Divulgação)

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante está há mais de 10 anos no mercado com a missão de transmitir o conhecimento para o desenvolvimento intelectual e humano dos alunos, capacitando-os para serem protagonistas de seus projetos para o futuro.





A instituição acredita na força e importância de desenvolver competências com foco em resultados, para o sucesso de seus alunos. Por isso, investem em professores capacitados e experientes, estrutura moderna, turmas reduzidas, material didático qualificado, tecnologia de ponta e atendimento pedagógico individualizado.





A junção de tudo isso se dá pelo afeto e proximidade entre alunos e colaboradores, formando uma família que tem o mesmo foco: o sucesso!