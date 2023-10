Enem: Belo Horizonte tem cinco escolas entre as 50 maiores notas do país

462

Os dados são de uma pesquisa da edtech AIO Educação (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Belo Horizonte tem cinco escolas entre as 50 maiores notas do país no Exame Nacional do Ensino Médio 2022. O Colégio Santo Antônio, localizado na Região Centro-Sul da cidade, aparece na 5ª posição nacional, sendo o primeiro da capital mineira neste ranking. Em todo o estado, oito instituições aparecem na lista, sendo apenas uma pública.









Intitulado "Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem", o estudo é dos pesquisadores Mateus Prado, Paulo Vivas e Murilo Vasconcelos.





Em 2022, a lista dos colégios com melhor desempenho aparece com oito mineiros, cinco em BH e outros três em Ipatinga, Viçosa e Sete Lagoas. O estreante da capital mineira é o Colégio Santo Antônio, que conquistou o 5° lugar nacional.





"Ficamos felizes, nossos professores estão satisfeitos, é um tipo de compensação. Aparecemos nos primeiros lugares de rankings de diversos vestibulares, mas essa posição geral no Enem é a primeira vez", diz o coordenador pedagógico da escola, Olavo Sérgio.

Segundo o pesquisador Mateus Prado, foram quase três anos buscando acesso às informações da lista. Ele acredita que um ranking como este, retirado do banco de dados do Inep, contribui para mudanças no ambiente educacional.





"Vemos que os melhores desempenhos são de escolas privadas, nesse sentido, é possível voltarem a ter uma concorrência maior, se pautando na matriz de conteúdo e habilidades do Exame. Também há um debate sobre a disparidade nas notas da redação. A média do aluno de escola privada é 180 pontos maior que o aluno da instituição pública", explica.





A diferença nesse quesito pode ser interpretada como uma forma de exclusão. "Quem tem condição de pagar cursinho de redação, consegue melhor desempenho. Esse dado demonstra que as competências de escrita devem ter alguma reavaliação, por exemplo, mudando o tipo de texto cobrado", avalia o pesquisador.





Veja a posição das escolas mineiras no ranking no país:

2º Fibonacci Colégio- Ipatinga (privado): 736,64

5º Colégio Santo Antônio- Belo Horizonte (privado): 731,71

6º Colégio Bernoulli- Belo Horizonte (privado): 730,85

20º Colégio de Aplicação Da UFV - Coluni- Viçosa (pública): 714,45

27º Colégio Santa Marcelina- Belo Horizonte (privado): 710,69

28º Coleguium- Belo Horizonte (privado): 708,50

39º Colégio Santo Agostinho- Belo Horizonte (privado): 701,68

40º Colégio Rutherford- Sete Lagoas (privado): 701,20

Minas Gerais tem a maior média do país

A pesquisa também avaliou quais escolas de cada estado tiveram melhor resultado no Exame. Em Minas Gerais, entre 2020 e 2022, as 10 melhores revezaram de posições, porém, o Fibonacci Colégio, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, manteve o 1º lugar nos três anos.





As escolas Rutherford, Centro Educacional Renovação e Apogeu estrearam na lista em 2022. Enquanto os colégios Marista Dom Silvério, Magnum Agostiniano Nova Floresta, Santo Agostinho Nova Lima e Escola Preparatória de Cadetes do Ar saíram do ranking.





Nas três avaliações, Minas Gerais obteve a melhor média nacional do Enem. A maior pontuação foi alcançada em 2020, com 563,50 pontos. Veja:





2020- 563,50 pontos



2021- 554,23 pontos



2022- 561,15 pontos