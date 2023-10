Conheça a jornada de um médico militar que superou o desafio do vestibular

462

Dr. Pedro Henrique na Região do Amazonas, atuando como médico militar (foto: Arquivo pessoal)

Muito se fala sobre a fase do vestibular e as inseguranças. Mas e depois disso? Já pensou o que você pode viver ao se dedicar para dar o primeiro passo em sua carreira profissional?





Colégio e Pré-Vestibular Determinante é uma instituição com mais de dez anos de existência e carrega em sua bagagem milhares de aprovações de ex-alunos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo.





Fazer parte dessas histórias de sucesso é o que impulsiona o Determinante a continuar a sua missão de auxiliar os alunos nesta fase tão delicada de preparação para o ensino superior.





Hoje, mergulharemos na trajetória de Pedro Henrique Silva Costa Abrahão, um jovem que desde a infância sonhava em servir o Exército Brasileiro e, após enfrentar desafios acadêmicos, se tornou um Tenente Médico Militar atuando nas profundezas da selva amazônica.





Sua história é uma prova viva de que os obstáculos podem ser superados, e seus sonhos podem se tornar realidade com esforço e dedicação.

A jornada acadêmica de Pedro no Determinante

Pedro com o Diretor do Grupo Determinante e foto de perfil de formatura (foto: Divulgação e reprodução cartão de formatura)

Pedro Henrique Abrahão, atualmente com 31 anos, sempre soube que seu destino estava intrinsecamente ligado ao serviço militar e ao cuidado com a saúde. Desde criança, ele sonhava em servir o Exército Brasileiro e, posteriormente, aliar sua paixão pela medicina ao seu compromisso com a proteção da nossa nação.





Com determinação de tornar esse sonho uma realidade, Pedro decidiu que o primeiro passo em direção ao seu objetivo seria ingressar em uma faculdade de Medicina. E assim, ele se lançou no competitivo mundo dos vestibulares.





A chave para o sucesso de Pedro Henrique foi o Cursinho Pré-Vestibular Determinante, que desempenhou um papel crucial em sua jornada acadêmica. O Determinante não era apenas uma escola, mas uma comunidade de aprendizado onde Pedro encontrou apoio e inspiração para alcançar seus objetivos.





“No Determinante eu não me senti só mais um número. Eu percebi que os professores e todo o corpo docente se colocam muito acessíveis e disponíveis para te ajudar nesta jornada”, Pedro destaca a proximidade entre alunos e professores como um dos principais diferenciais do Determinante.





Em salas de aula reduzidas, ele teve a oportunidade de receber orientação personalizada e apoio constante de seus professores. Essa relação próxima permitiu que ele se mantivesse mais focado em seus estudos e superasse as dificuldades acadêmicas com sucesso.





Além disso, o Determinante ofereceu materiais atualizados e professores altamente qualificados, proporcionando a Pedro a base sólida de conhecimento necessária para enfrentar os vestibulares mais desafiadores.

Dr Pedro Henrique, tenente do exército em posto médico atendendo paciente (foto: Arquivo pessoal)

Durante esse período, o caminho do médico militar não foi livre de desafios e obstáculos. Ele destaca a importância da persistência como um elemento essencial em sua jornada. Pedro acredita que desistir não é uma opção quando se trata de perseguir seus sonhos. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, mas manteve sua determinação.





“O cursinho me ajudou a ganhar maturidade para os estudos. Me fez entender que os estudos devem ser sério, constante e metrificado. Assim você consegue enxergar onde está errando e onde está acertando. Isso foi um grande diferencial para mim, pois aprendi a estudar e tive uma boa orientação”, relembra Pedro Henrique, que não cansa de destilar elogios para a instituição.

A conquista de um sonho e a missão na Amazônia

Após anos de dedicação e esforço, Pedro Henrique obteve uma conquista notável: o primeiro lugar no vestibular de Medicina da Faculdade Estácio, no Rio de Janeiro. Com seu diploma em mãos, ele começou a ir atrás de seu outro sonho de servir o Exército Brasileiro.





O ex-aluno do Det conta como entrou para o exército depois da sua formatura: “quando eu me formei, eu me apresentei novamente e pedi para ser voluntário para vir para a região de selva amazônica. Hoje sou o médico dessa região, estou no Pelotão Especial de Fronteira, em cima da fronteira”.

Muitos locais da Amazônia só são possíveis o acesso através de barco ou helicóptero (foto: Arquivo pessoal)

Pedro se apresentou como voluntário e foi designado para o 8º Batalhão de Selva, localizado na remota região de fronteira entre o Peru e o estado do Amazonas. Lá, ele enfrentou desafios únicos, desde a falta de acesso à internet e telefonia até o isolamento geográfico extremo. A base militar onde ele trabalha está em constante vigilância contra tráfico e crimes de fronteira, e a cidade mais próxima está a oito dias de viagem de barco.





O Tenente Médico Pedro é o único médico em um raio de 400 quilômetros. Ele não apenas cuida da saúde dos militares em serviço, mas também atende às necessidades médicas das comunidades locais, tendo contato com diferentes povos e culturas da região amazônica.





“Através do exército eu pude conhecer outros lugares, outros costumes e outras realidades e crescer como pessoa e profissionalmente”, conta o médico.

O impacto de Pedro na Região Amazônica

Dr Pedro Henrique, tenente do exército, em posto médico atendimento (foto: Arquivo pessoal)

A missão de Pedro na selva amazônica é muito importante. Ele enfrentou e tratou doenças que já são pouco conhecidas e discutidas nas regiões mais urbanas do Brasil, como a Malária.





Seu trabalho vai além de salvar vidas; ele também é um embaixador da saúde e do conhecimento médico nas áreas remotas da Amazônia, ajudando a construir pontes entre as comunidades locais e os recursos médicos necessários.

Dr Pedro Henrique, tenente do exército, cumprimentando o comandante (foto: Arquivo pessoal)

“Hoje, com 31 anos, eu posso olhar para trás, para o Pedro de 8 anos, que um dia disse que serviria ao exército e vejo que deu certo. Se eu pudesse, eu falaria que estou aqui hoje realizando o sonho dele, de mais de 20 anos atrás.”

Seja o próximo sucesso do Determinante!

Sala de estudos do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

A história inspiradora de Pedro Henrique Silva Costa Abrahão é um lembrete de que, com dedicação, persistência e a orientação certa, é possível superar desafios e alcançar seus objetivos mais ambiciosos.





Se você também sonha em conquistar um lugar em uma das melhores instituições de ensino superior ou seguir uma carreira de excelência, o Determinante está aqui para auxiliá-lo em sua jornada. Nossos professores qualificados e o ambiente de aprendizado próximo proporcionam as ferramentas necessárias para o sucesso acadêmico.





As matrículas para as turmas do terceiro ano do ensino médio e do cursinho pré-vestibular de 2024 estão abertas. Não perca a chance de trilhar seu próprio caminho de sucesso. Junte-se a nós no Determinante e faça parte da próxima geração de alunos determinados a alcançar seus sonhos e superar desafios.





Seja o protagonista da sua própria história de superação. Acesse o site do Determinante e dê o primeiro passo em direção a um futuro brilhante e repleto de conquistas.





Lembre-se: assim como Pedro Henrique, você também pode superar os desafios e alcançar seus sonhos. Estamos ansiosos para vê-lo prosperar e fazer parte dessa família de sucesso!