Entenda como funciona o sistema de cotas no Enem e quem pode concorrer

É importante conhecer todas as regras e como funciona a Lei de Cotas para o ingresso nas universidades federais

O Sistema de Cotas é uma iniciativa que busca promover a equidade no acesso à educação superior no Brasil. Criado pela Lei nº 12.711 em 2012, mais conhecida como Lei de Cotas, esse programa do Ministério da Educação (MEC) oferece uma parcela significativa das vagas em instituições públicas de ensino, para estudantes que atendem a determinados critérios socioeconômicos e raciais.





Quer entender melhor sobre esse assunto? Neste artigo, vamos explorar os principais aspectos desse sistema.

Como funciona a Lei de Cotas

A Lei de Cotas, como mencionado anteriormente, foi instituída em 2012 e é a base legal do sistema de cotas no Enem. Ela determina que no mínimo 50% das vagas em instituições federais de ensino superior devem ser reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.





Essa reserva inclui oportunidades exclusivas para grupos específicos, como pretos, pardos, indígenas, pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. A lei é uma resposta à desigualdade histórica de acesso à educação no Brasil e visa democratizar o ensino superior.

Estudantes de colégios militares ou que fizeram Encceja se encaixam no sistema de cotas?

A Lei de Cotas reconhece colégios militares como escolas públicas, permitindo que os estudantes que cursaram o ensino médio nesses estabelecimentos também concorram às vagas reservadas.





Além disso, os candidatos que obtiveram a certificação do ensino médio por meio do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou por exames de certificação de jovens e adultos feitos pelos sistemas estaduais também podem participar do sistema de cotas. Essas medidas ampliam o acesso de diferentes grupos à educação superior.

Quais são os documentos exigidos para comprovar a condição de cotista?

Para garantir a efetiva aplicação das cotas, é fundamental que os candidatos saibam quais documentos são necessários para comprovar sua condição de cotista. Esses documentos podem variar de acordo com a instituição e são especificados durante o processo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Candidatos de escola pública

Geralmente, é necessário apresentar o histórico escolar no procedimento de matrícula.

Pessoas de baixa renda

Devem apresentar comprovante de renda familiar mensal de até 1,5 salário-mínimo por pessoa. Essa documentação é crucial para a reserva de vagas destinadas a esse grupo.

Cotas raciais

As comissões de heteroidentificação avaliam presencialmente as características fenotípicas das pessoas para verificar sua elegibilidade para as cotas raciais. Essa avaliação é importante para assegurar que as cotas sejam destinadas às pessoas que efetivamente se enquadram nessa categoria.





É importante destacar que as universidades estaduais que participam do SiSU podem ter regras próprias quanto à reserva de vagas, não seguindo necessariamente a mesma lógica.





Portanto, os candidatos devem consultar as informações disponíveis no sistema durante as inscrições para entender como as vagas são distribuídas nessas instituições

