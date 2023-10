Filmes que vão te ajudar a exorcizar os demônios do Enem e vestibulares

462

Reprodução do Filme O Exorcista - o Devoto, que está em cartaz nos cinemas do Brasil (foto: Universal Pictures)

O EXORCISTA – O DEVOTO é uma continuação do famoso filme de 1973, que aborda a posse demoníaca de uma jovem de 12 anos e a busca desesperada de sua mãe por auxílio espiritual para libertá-la. O filme de David Gordon Green atualiza a narrativa para o ano de 2023 e pressupõe um olhar crítico sobre questões religiosas inerentes ao século XXI. O enredo apresenta Victor Fielding, um sujeito que perdeu sua esposa grávida em um terremoto catastrófico no Haiti há uma dúzia de anos, e agora é o único responsável pelo cuidado de sua filha Angela.





A trama ganha complexidade quando Ângela e sua colega Katherine desaparecem em uma floresta e reaparecem após três dias, sem qualquer registro dos acontecimentos ocorridos durante o período de ausência. Este episódio inicia uma sucessão de eventos que forçam Victor a confrontar forças malévolas. No auge do seu desespero, ele procura a ajuda de Chris MacNeil, um religioso que já descreveu um caso semelhante de possessão demoníaca. “O Devoto” é uma adaptação do best-seller escrito por William Peter Blatty e busca tanto homenagear o legado do filme original quanto explorar novas dimensões do eterno confronto entre o bem e o mal.





O Exorcista, o filme original, foi lançado em 26 de dezembro de 1973. Dirigido por William Friedkin e estrelado por Ellen Burstyn, Linda Blair e Max von Sydow, ganhou, entre outros prêmios, o Oscar de melhor roteiro adaptado. Com uma arrecadação de aproximadamente $441,3 milhões em todo o mundo, esta obra é frequentemente reconhecida como um dos melhores filmes de terror já produzidos. Vários eventos bizarros ocorreram em torno desse filme: o set de filmagens pegou fogo durante as filmagens e nove pessoas ligadas ao filme morreram, incluindo o ator Vasiliki Maliaros, que interpretava o avô da menina possuída. A atriz Ellen Burstyn sofreu uma lesão permanente na coluna vertebral durante a cena em que ela aparece sendo arremessada no chão - o grito de dor que ela emitiu ao cair é assustadoramente real!





É interessante lembrar da distância de 50 anos que separa “O Exorcista” original do “Exorcista - O devoto”, lançado estrategicamente no halloween de 2023. Quando o primeiro estreou nos cinemas, o planeta vivenciava eventos históricos e tecnológicos que repercutiriam até os nossos dias. Por exemplo: em 1973 foi feita a primeira ligação por meio de um telefone móvel criado pela Motorola. O modelo DynaTec, criado pelo engenheiro Martin Cooper, é considerado o “pai do celular.” Em abril deste ano o World Trade Center foi inaugurado em Nova Iorque, ao passo que em setembro aconteceria o fatídico golpe militar do Chile, que depôs o presidente Salvador Allende a exatamente doze dias de Juan Domingos Perón ser eleito presidente da Argentina pela terceira vez.





Já no ano de estreia de O Exorcista – O devoto, estamos às voltas com a Inteligência Artificial e os telefones celulares são dobráveis e possuem câmeras de altíssima definição; o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, assinou um decreto para formalizar o Plano Nacional de Busca de Vítimas de desaparecimento durante o regime militar, justamente no ano em que o golpe completaria 50 anos. Já nos EUA, no lugar do World Trade Center, devastado nos atos terroristas de 11 de setembro, foi erigida a Freedom Tower, conhecida também como One World Trade Center, e que hoje é o edifício mais alto da cidade, com inacreditáveis 513,3m! A Argentina, por sua vez, está próxima de uma nova eleição presidencial e um candidato, digamos assim, exótico, aparece com nítidas chances de vitória no pleito.





Voltando aos dias de hoje, é importante lembrar que ... sim o ENEM está chegando, estamos a quase duas semanas da prova. Quem sabe assistir um bom filme de terror, com cenas assustadoras e modernos efeitos especiais, não ajude o estudante a esquecer um pouco da tensão que antecede a prova? Suponho que agora seja melhor “sofrer” com a aparição repentina de demônios cinematográficos do que com a expectativa da prova de química né? Fica a dica. Bons sustos!

Prepare-se para o Enem sem sair de casa com o Pré-Vestibular Determinante

Atendimento individual com os fundadores do Grupo Determinante para que você possa desenvolver suas habilidades ao máximo (foto: Divulgação)

O Determinante é um colégio e pré-vestibular de renome que carrega um histórico rico em aprovações. Com foco no desenvolvimento dos alunos, a instituição investe nos melhores profissionais e no material didático mais atualizado do país.





Além das aulas presenciais, é possível também optar pela plataforma de aulas e recursos on-line, com a metodologia de ensino ideal para quem deseja passar no Enem e Vestibulares de maneira tranquila.