Enem 2023: entenda o processo de inscrição e seleção para o Sisu

É muito importante o aluno entender como funciona o Sisu (foto: Freepik)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma ferramenta essencial para milhares de estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior público.





Coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), o Sisu centraliza as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior de todo o país, priorizando instituições federais, como universidades e institutos.





Uma das principais características do Sisu é a utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção. Durante o ano, são realizadas duas edições do Sisu, tornando-o uma importante porta de entrada para o ensino superior no Brasil

Como se inscrever no Sisu

O processo de inscrição no Sisu é totalmente gratuito e acontece exclusivamente pela internet. Para participar, é necessário possuir uma conta no gov.br, o portal oficial do governo federal. Caso você ainda não tenha um cadastro, pode criar sua conta no próprio site do Sisu.





Após acessar o sistema de inscrição com suas credenciais, o sistema automaticamente recupera suas notas do Enem referentes à edição válida para o processo seletivo.





É importante lembrar que o Sisu considera apenas as notas do Enem que não zeraram na redação.





Durante o período de inscrições, o candidato tem a oportunidade de escolher até duas opções de curso, dentre aqueles oferecidos no Sisu. É possível alterar suas opções quantas vezes desejar durante esse período, sendo considerada válida a última inscrição realizada.

Lista de espera

Aqueles que não forem selecionados em nenhuma das duas opções de curso indicadas durante a inscrição ainda têm uma chance de ingressar no ensino superior público por meio da lista de espera do Sisu. Para isso, é fundamental acompanhar atentamente os prazos e procedimentos estabelecidos para manifestar interesse na lista de espera.

Como as vagas são ofertadas

Camila Ferreira, diretora pedagógica do grupo Determinante é especialista em TRI e SISU (foto: Divulgação)

As vagas ofertadas no Sisu seguem as determinações da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e podem também incluir políticas de ações afirmativas adotadas pelas instituições públicas de ensino superior. Essas políticas podem incluir vagas reservadas e a aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda ao perfil indicado pela instituição. O sistema calcula automaticamente essa nova nota de acordo com as especificações da instituição.

Como saber a nota de corte do curso

O sistema divulga as notas de corte e a classificação parcial dos candidatos durante o processo de inscrição, exceto no primeiro dia. As notas de corte variam diariamente, de acordo com a concorrência, e são calculadas levando em consideração os pesos adotados por cada universidade.





Esses pesos podem variar conforme o curso e a instituição. Por isso, é fundamental que os candidatos acompanhem diariamente suas posições em relação ao ponto de corte, verificando se estão acima ou abaixo dele para cada curso escolhido. Essa informação permite tomar decisões estratégicas, como a continuidade na opção de curso ou a troca por outra alternativa.





Esteja atento aos prazos e às notas de corte, além de considerar a influência dos pesos e das políticas de cotas na escolha das opções de curso. Por meio do Sisu, o sonho de cursar o ensino superior público no Brasil se torna mais acessível e democrático.

