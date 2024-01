O cronograma do primeiro Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) foi divulgado nesta quarta-feira (10/1). Em coletiva de imprensa, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que o governo espera convocar todos os aprovados ainda em 2024, uma vez que os órgãos da administração pública federal estão em “carência” de servidores.

Os editais do CNPU serão publicados no Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta quarta. As inscrições ocorrem do dia 19 de janeiro até 9 de fevereiro. A aplicação das provas será em 5 de maio, com previsão de os resultados finais serem divulgados em 30 de julho. Em agosto, os aprovados começam a ser convocados para a posse ou cursos de formação.

“A expectativa é que este ano entre todo mundo. Os órgãos, na verdade, estão desesperados. O prazo de maio foi uma combinação de tempo das pessoas poderem se preparar para o concurso e a necessidade dos órgãos poderem preencher, o mais rápido possível, as vagas”, disse Dweck.

Ao todo, serão convocados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. As inscrições estão no valor de R$ 60 para o nível médio, e R$ 90 para o nível superior. Segundo a ministra Esther Dweck, a expectativa é que o concurso receba um número de inscrições semelhantes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O CPNU também prevê isenção para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadUníco), doadores de medula óssea, bolsistas do Prouni e estudantes financiados pelo Fies. Dweck reforça que os valores da inscrição foram determinados pensando na quantidade de pessoas que o benefício de isenção pode alcançar. “São valores razoáveis para garantir uma maior cobertura e capacidade de participação para quem quer ser servidor público”, disse.

Veja as datas do cronograma do CNPU

Publicação do Edital - 10 de janeiro de 2024

Inscrições - 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Divulgação dos dados finais de inscrições - 29 de fevereiro

Divulgação dos Cartões de Confirmação - 29 de abril

Aplicação das provas - 5 de maio

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das discursivas e redações - 3 de junho

Divulgação final dos resultados - 30 de julho

Início da convocação - 5 de agosto