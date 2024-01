Provas serão realizadas no dia 5 de maio

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, vai conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (10/1) explicando detalhes do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “ENEM dos concursos públicos". As inscrições para o processo seletivo serão abertas no dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro.



Segundo o Governo Federal, serão selecionados, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais.