O alerta para onda de calor, que teve início na última sexta-feira (16/7), foi ampliado até a quarta-feira (21/8). O aviso fala sobre temperaturas 5°C acima da média em cidades do Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata. Apesar de atingir apenas as 187 cidades listadas, outros municípios do estado também vem apresentando temperaturas acima da média.





Nas cidades em alerta, as temperaturas ficam entre 34°C e 36°C. De acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o motivo das temperaturas elevadas é um fenômeno que impede a circulação do ar. “Um bloqueio atmosférico irá impedir que as frentes frias avancem sobre o país, mantendo predomínio de céu claro, baixos índices de umidade e favorecendo para que as temperaturas máximas se situem muito acima da média”, esclarece.





A capital mineira não está incluída no alerta para onda de calor, mas a cidade também deve registrar temperaturas elevadas em pleno inverno. Com isso, de acordo com o Inmet, a temperatura prevista para essa tarde em BH e região metropolitana deve variar entre 30°C e 32°C. Esses valores devem seguir até pelo menos a próxima quarta-feira.





Além de Minas Gerais, estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país também devem ser atingidos pela elevação acima da média nas temperaturas. Com isso, cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio de Janeiro também terão que lidar com a nova onda de calor.





Além do calor, o tempo também fica bastante seco nos próximos dias em Minas Gerais. Com isso, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), índices de umidade abaixo de 20% são esperados para quase todas as regiões mineiras, incluindo BH e região metropolitana. Em 92 cidades mineiras o tempo fica ainda mais seco e o índice de umidade pode chegar a ficar menor que 12%.





O ideal, conforme a Organização Mundial de Saúde, é que a umidade relativa do ar fique maior que 50%. Abaixo desse índice, o tempo seco pode causar problemas à saúde. Já abaixo de 12%, a condição climática pode causar grande risco de incêndios florestais e a saúde.







Confira lista de cidades mineiras em alerta para onda de calor





