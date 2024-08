A tarde desta sexta-feira (16/8) deve registrar elevação de temperaturas, principalmente, em cidades do extremo oeste, sul e sudeste de Minas Gerais. Isso porque uma nova onda de calor atinge o estado a partir da tarde de hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). (Confira lista completa abaixo)

Com isso, ao menos 187 cidades de Minas Gerais devem ser atingidas pelo fenômeno que aumentará as temperaturas em 5°C acima da média em pleno inverno. A onda de calor terá início às 11h desta sexta e deve durar de dois a três dias. De acordo com o Inmet, a previsão é que as temperaturas voltem à normalidade da estação na segunda-feira (19/8).



A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, explica que um bloqueio atmosférico está impedindo que as frentes frias avancem sobre o país. De acordo com ela, a condição mantém o predomínio de céu claro, baixos índices de umidade e favorece que as temperaturas máximas se situem muito acima da média.





Além de Minas Gerais, estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país também devem ser atingidos pela elevação acima da média nas temperaturas. Com isso, cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio de Janeiro também terão que lidar com a nova onda de calor.

Em Belo Horizonte, as temperaturas também ficam altas neste fim de semana. No entanto, a condição na capital mineira não configura como onda de calor. "Em Belo Horizonte, o fim de semana será de calor, mas sem a persistência de temperaturas 5ºC acima da média para caracterizar onda de calor", esclarece Anete Fernandes.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou para tempo seco em grande parte de Minas Gerais. Cerca de 671 cidades, incluindo BH, estão com alerta para umidade relativa do ar entre 30% e 20% durante a tarde.





Outras 5 cidades de Minas Gerais estão com alerta de grande perigo para tempo seco. Em Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas a umidade relativa do ar deve ficar entre abaixo de 12% durante a tarde.





O ideal, conforme a Organização Mundial de Saúde, é que a umidade relativa do ar fique maior que 50%. Abaixo desse índice, o tempo seco pode causar problemas à saúde. Já abaixo de 12%, a condição climática pode causar grande risco de incêndios florestais e a saúde.







Lista de cidades com alerta de calor