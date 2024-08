Um avião da Voepass precisou fazer um pouso imprevisto no começo da noite desta quinta-feira (15/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após a identificação de uma "questão técnica", segundo informou a companhia aérea em nota encaminhada à reportagem.

A aeronave prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, deixou a cidade de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP), mas precisou pousar em Uberlândia, por volta das 19h15. A empresa informou que foi identificado uma questão técnica e que por isso precisou ser realizado o pouso. De acordo com o jornal "O Globo", a "questão técnica" seria uma pane elétrica.

A aeronave ATR 72-600 é do mesmo modelo do avião do acidente de Vinhedo (SP), que ocorreu na sexta-feira (9/8), que vitimou 62 pessoas entre passageiros e tripulação.



Em nota, a empresa confirmou que a aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento e que os 38 passageiros vão ser reacomodados para seguirem até o destino.

