Cinco pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair próximo a zona rural do município de Apiacás, no extremo norte de Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (15).

Quatro passageiros e o piloto estavam na aeronave. O bimotor tinha oito lugares, sendo sete para passageiros, e foi fabricada em 2010, informou a Polícia Civil.





O empresário Arni Spiering, 69, dono do avião, e dois netos dele estão entre as vítimas. A identidade dos netos ainda não foi divulgada pela polícia.





Arni Spiering era dono de uma empresa de sementes em Rondonópolis (MT). Em 2017, a Sementes Ouro Branco ganhou destaque no mercado.





Ele também foi presidente do União Esporte Clube em 2010. "É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis", diz nota publicada pelo clube nas redes sociais.





O gerente Ademar de Oliveira de Júnior e o piloto Helder de Souza, de 44 anos, também morreram. À reportagem, a pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, informou que as vítimas estavam hospedadas no local desde segunda-feira (12) para praticar pescaria.





Ademar era gerente comercial da empresa Sementes Ouro Branco. Ele também era diretor da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. O órgão lamentou a morte dele. "Diante dessa perda a diretoria da Aprosmat roga a Deus conforto espiritual e se solidariza com toda as famílias, funcionários e amigos", diz nota de pesar.





"O senhor Arni Alberto foi presidente do nosso time e uma pessoa importante para a história do clube, além de um apaixonado pelo vermelhinho. A tragédia também ceifou a vida de dois dos seus netos, torcedores fiéis do União. Nos solidarizamos com a família e amigos por tamanha perca. Que neste momento de dor, Deus conforte os corações e contem com nosso amor, apoio e solidariedade", diz a nota de pesar do União Esporte Clube.





O que se sabe sobre a queda do avião





Bimontor caiu em uma fazenda a 80 quilômetros da cidade de Apiacás, a 988 km de Cuiabá. A Delegacia da Polícia Civil de Apiacás está com uma equipe no local do acidente para apurar as circunstâncias.





Voo saiu da pousada onde vítimas estavam, às margens do rio Teles Pires (MT), e caiu cerca de 50 minutos depois. Imagens obtidas pelo UOL mostram que aeronave em chamas e completamente destruída.





Não é possível ainda a identificação das demais vítimas em razão do estado em que se encontram os corpos. Confirmação oficial será feita apenas com os exames periciais, segundo a Polícia Civil. Após a remoção das vítimas do local do acidente, os corpos serão levados à unidade de medicina legal da Politec na cidade de Alta Floresta para os exames de perícia e identificação.





O avião estava registrado em nome de Arni Alberto Spiering. A delegada de Apiacás, Paula Meira Barbosa, explicou que o trabalho de remoção dos corpos das vítimas do acidente será demorado em virtude da dificuldade de resgate e do estado em que se encontra a aeronave, que foi totalmente incendiada.





O local da queda foi isolado. Até o momento, dois corpos carbonizados foram visualizados pelas equipes. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso continuam no local levantando indícios do acidente e aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta para auxiliar na retirada das vítimas dos destroços do avião.





O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado e enviará equipe ao local. Segundo informou a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos farão a coleta e confirmação de dados. "A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz a nota.