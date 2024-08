Homem de 64 anos é preso em Sobradinho, no Distrito Federal, por estuprar quatro menores

A Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com a equipe da 35ª DP de Sobradinho II, prendeu um homem de 64 anos, na tarde dessa quarta-feira (14/8), por estupro de vulnerável. O idoso estava foragido da Justiça desde 2022, após ser acusado de violentar três irmãos, sendo dois meninos e uma menina, entre 6 e 13 anos. Além disso, o criminoso também abusou de um amigo das vítimas. Ambos os crimes teriam acontecido entre 2018 e 2021.

Segundo investigações da PCDF, o acusado era um amigo da família das vítimas e se aproveitava para cometer os abusos, por ter livre acesso às casas. O criminoso dizia ser pastor, com o objetivo de conquistar a confiança dos pais. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou que o suspeito "há muito tempo mexe com crianças" e que ele sempre procurou se envolver com mulheres mais velhas para aparentar ser um homem sério.

Além do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Sobradinho, foi autorizada judicialmente a divulgação da imagem do acusado, com intuito de identificar eventuais outras vítimas. O preso foi encaminhado à carceragem da PCDF e ficará à disposição da Justiça. A pena prevista para cada crime de estupro de vulnerável varia de oito a 15 anos de reclusão.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar qualquer caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A delação pode ser feita de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (197) ou em qualquer delegacia de polícia. O estupro de vulnerável é um crime hediondo que causa danos irreparáveis às vítimas.