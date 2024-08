O Padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo seu trabalho de acolhimento à população em condição de rua e coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, ganhou uma versão em boneco. A novidade anunciada nessa quarta-feira (14/8) foi criada pela página do Instagram Bonecos Estranhos, que já fez brinquedos de vários nomes famosos, como Lula, Dilma e David Bowie.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Parte da renda adquirida pela venda do produto será revertida em doações ao projeto da Paróquia de São Miguel Arcanjo, da qual o religioso é responsável.





Cada boneco custa R$ 65. As primeiras 10 unidades vendidas terão 100% do valor revertido para as obras sociais de Lancellotti. As demais vendas terão doações de 25% do valor.

“É muito triste ler todos os dias as manchetes sobre os ataques sofridos pelo padre Júlio, uma coisa que dói fundo e machuca o coração. Nesses últimos tempos, com a arrancada da extrema direita, esse movimento tem se tornado cada vez mais assíduo e isso não pode continuar. Já faz algum tempo que tenho vontade de retribuir a sociedade com meu trabalho de alguma forma, somando isso, com a necessidade de contribuir e fortalecer o trabalho necessário do Padre Júlio estou lançando o bonequinho dele”, escreveu a página.





Na terça-feira, o pároco registrou um boletim de ocorrência por ameaça e injúria na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo após receber um comentário nas redes sociais. Segundo o registro do caso, um perfil com 50 mil seguidores e com nome de Paulo Sposito comentou em uma publicação no sábado que dizia que o religioso é responsável pela “invasão e o aumento de noias furtando no bairro Mooca”, Zona Leste da capital paulista.

O comentário ainda ameaçava o padre de ser transferido para outro local ou “comer grama pela raiz”. A denúncia ainda ressaltou que o suspeito se identifica como pró-armas e "presidente da AF dos CACs do Brasil” em seu perfil. No domingo, o religioso publicou uma imagem da campanha "protejam o Padre Julio Lancellotti", feita diante das ameaças frequentes que recebe, e pediu: "rezem por mim".





O boneco de Padre Júlio é vendido sob encomenda, por contato via direct do Instagram.