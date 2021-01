Ícone da música, David Bowie é homenageado nos cinco anos de sua morte

(foto: Marcos Issa/Argosfoto )

E lá se vão cinco anos desde que David Bowie morreu. Foi em 10 de janeiro de 2016, um dia após o cantor fazer 69 anos, que o mundo ficou estarrecido com a perda do ícone da música. O britânico deixou sua marca no rock e também influenciou a moda com seus figurinos andróginos e questionadores. Não bastasse isso, brilhou ainda nas telas de cinema, ao surgir em filmes como em Labirinto – A magia do tempo, de 1986. Para relembrar essa lenda, que ficou conhecida como Camaleão do Rock, o Canal Bis preparou programação especial, que começa neste sábado (9/1), às 21h30, dia em que Bowie faria 74 anos, com a exibição do documentário inédito A conquista da fama, que resgata imagens raras dos cinco primeiros anos da carreira de David Bowie, do final da década de 1960 até a morte no palco de seu icônico personagem Ziggy Stardust, em 1973.





• • •





Ainda neste sábado, às 23h, está programada a exibição do show Ziggy Stardust: Re-Mastered, que tem no repertório canções como Wild eyed boy from freecloud e covers de Lou Reed e Rolling Stones. No domingo (10/1), às 21h30, vai ao ar documentário que tem como base os últimos cinco anos de Bowie. Em David Bowie: The last five years, o público poderá observar a evolução musical do artista. Na sequência, às 22h30, o canal mostra o registro feito de Bowie reality tour, com direito a sucessos de diferentes épocas de sua carreira, como Rebel Rebel, Under pressure e New killer star.





STELLA TENNANT

SUICÍDIO





A modelo britânica Stella Tennant, estrela das passarelas desde os anos 1990, que faleceu em 22 de dezembro, aos 50 anos, cinco dias após aniversário, cometeu suicídio, informou sua família. "Stella estava mal há algum tempo. Então, para nossa mais profunda tristeza e desespero, ela não se sentiu capaz de continuar, apesar do amor de seus parentes mais próximos", disse a família em comunicado divulgado. "Era uma alma linda, amada por sua família próxima e bons amigos, uma mulher sensível e talentosa, cuja criatividade, inteligência e humor tocaram tantas pessoas", acrescentou. Nascida em uma família aristocrática e descoberta no início dos anos 1990, Stella Tennant foi uma modelo regular em desfiles de Gianni Versace, John Galliano e Alexander McQueen e campanhas publicitárias da Chanel. Foi capa de grandes revistas de moda, como a Vogue, e se casou com o fotógrafo francês David Lasnet, em 1999.



(foto: REPRODUÇÃO DE INTERNET)



MARION RAMSEY

ADEUS AOS 73 ANOS





A atriz Marion Ramsey, que ficou conhecida por interpretar a oficial Laverne Hooks na franquia Loucademia de polícia, morreu na quinta-feira (7/1), aos 73 anos, segundo informações divulgadas ontem (8/1) pela Variety e confirmadas pela agência da artista. A causa da morte não foi revelada. Marion Ramsey nasceu na Filadélfia (EUA) e iniciou sua trajetória na área cultural na Broadway, participando do musical Hello Dolly, entre outras produções. Passou para a TV ao integrar o elenco da série The Jeffersons, e contracenou com Bill Cosby em suas apresentações humorísticas. A atriz também participou dos seriados The Nanny, Barrados no baile e MacGyver, além de fazer dublagem na Família Adams. Além disso, reencontrou Steve Guttenberg, colega em Loucademia de polícia, no filme Lavalantula, em 2015, que teve uma sequência no ano seguinte. O último trabalho de destaque de Ramsey foi no longa When I sing, de 2018. A produção independente retrata a luta de uma artista que não teve sucesso em sua longa carreira, mas tenta um novo caminho na indústria da música.



(foto: Martin BUREAU/AFP)



MUSEU DO LOUVRE

VISITAS DESPENCAM





As visitas ao Museu do Louvre despencaram 72% em 2020 em relação ao ano anterior, o que se traduziu em prejuízos de mais de US$ 110 milhões para o museu mais visitado do mundo, atingido pela pandemia e queda do turismo internacional em Paris. Fechado por seis meses em 2020, o Louvre recebeu no ano passado 2,7 milhões de visitantes, ante 9,6 milhões em 2019 e 10,2 milhões em 2018, quando bateu o recorde de todos os tempos, segundo dados divulgados nessa sexta-feira (8/1). Privado de turistas estrangeiros, principalmente americanos, chineses, japoneses e brasileiros, que costumam responder por 75% das entradas, o museu recebeu 84% de franceses nos períodos de abertura entre os confinamentos. Em relação à oferta on-line, o museu ganhou 1,02 milhão de assinantes em relação a 2019 nas redes sociais, chegando a 9,3 milhões, enquanto registrou 21 milhões de visitas no site www.louvre.fr.





AQUAMAN

HERÓI AQUÁTICO





Estrelado por Jason Momoa e Amber Heard, o filme Aquaman será exibido neste sábado (9/1), às 22h, no Telecine Premium. O longa conta a história de Arthur, filho da rainha Atlanna com um homem comum, que cresceu dividido entre terra e mar. Mas, quando a superfície é ameaçada, o Aquaman assume de vez a posição de rei dos mares para proteger aqueles que ama.





A LENDA DE TARZAN

REI DA SELVA





Neste sábado (9/1), o filme A lenda de Tarzan será exibido, às 20h30, na Warner. No longa, Tarzan é um menino órfão criado na selva por macacos. Quando cresce, conhece Jane, volta à civilização e precisa se adaptar à vida entre os humanos. Após vários anos, ele é chamado para retornar ao Congo com o intuito de investigar um esquema de tráfico de escravos. Estão no elenco os atores Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Christoph Waltz.

(foto: Instagram/ Reprodução)



MORTE DE DEEZER D

RAPPER E ATOR DE PLANTÃO MÉDICO





O rapper e ator como Deezer D, conhecido por interpretar o enfermeiro Malik na série Plantão médico, morreu na manhã de quinta-feira (7/1), aos 55 anos, segundo informações do TMZ divulgadas ontem (8/1). Dearon Thompson foi encontrado em sua casa, em Los Angeles (EUA), segundo o site, e a família acredita que o artista tenha sofrido uma parada cardíaca. Em 2009, ele havia passado por uma cirurgia no coração. No seriado Plantão médico, o ator esteve nas temporadas entre 1994 e 2009, em mais de 200 episódios. Deezer D também estrelou os filmes Romy e Michele, CB4 – Uma história sem rap end e Fear of a black hat. Na música, é autor dos álbuns Livin' it up in a down world, de 1997, e Unpredictable, de 2002. Já em 2021, lançou o single History can't be stopped.

(foto: Globo/Divulgação)



JOSÉ RAIMUNDO

SAÍDA DA GLOBO





José Raimundo anunciou a sua saída da TV Globo, após mais de três décadas na emissora. O repórter, que era um dos mais tradicionais da emissora no Nordeste, integrava a equipe da TV Bahia. No Instagram, o jornalista fez um texto de despedida, no qual agradeceu aos colegas de trabalho, lembrou sua trajetória e falou de um futuro indefinido ainda. "Se tem uma coisa que me maltrata é a despedida. Mas como é inevitável, comunico o meu desligamento da TV Bahia. É aquela velha e conhecida regra: relação de trabalho só se mantém quando as duas partes querem", escreveu, sem dar muitos detalhes sobre a saída dele da emissora. Ele declarou que foram "31 anos de dedicação exclusiva, intensa". José Raimundo não disse se irá para algum outro projeto e ressalta que o futuro é incerto para ele: "O horizonte é indefinido por enquanto", afirmou.