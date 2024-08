Um casal foi preso por abandono de incapaz neste domingo (18/8). De acordo com a polícia militar, um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 23 anos, levaram um bebê de seis meses sem vida ao Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais.





A equipe médica do hospital, ao realizar exames na criança, constatou que o bebê já estava em óbito há 6 horas.





Os exames também revelaram que a criança apresentava sangramentos nas regiões vaginal e nasal. Equipes da polícia se dirigiram ao imóvel dos responsáveis pela criança e encontraram a casa extremamente suja.





O casal contou à polícia que a criança dormia em uma banheira no pavimento superior do imóvel. Eles contaram que a deixaram com uma mamadeira por volta das 5h30 da manhã e foram verificar a criança novamente ao meio-dia.





Com as buscas no local, foram apreendidos alguns materiais suspeitos, incluindo um cigarro de maconha parcialmente consumido, um saquinho de chup chup com restos de maconha e quatro saquinhos de chup chup com resquícios de substância branca semelhante à cocaína.





Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia